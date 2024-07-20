Güney Afrika, İsrail'in Filistin İşgalini Kınadı - Son Dakika
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Güney Afrika, İsrail'in Filistin İşgalini Kınadı

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu belirten danışma görüşünü memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Güney Afrika, uluslararası toplumun İsrail'in işgaline son vermesi ve uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısında bulundu.

20.07.2024 21:43
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini belirten Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünü memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UAD'nin İsrail aleyhine aldığı danışma görüşünden memnun olunduğu, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Divan, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarının belirli kısımları üzerindeki egemenliğe yönelik politika ve uygulamalarının, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanmasına bir engel teşkil ettiği görüşündeydi. Buna, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarının bazı kısımlarını ilhak edilmesi, bu toprakların parçalanması, bütünlüğünün zayıflatılması, Filistin halkının bu toprakların doğal kaynaklarından yararlanma hakkından mahrum bırakılması ve Filistin halkının ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini sürdürme hakkının engellenmesi dahildir."

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola da yaptığı açıklamada, UAD kararının, Güney Afrika'nın İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki uzun süredir sürdürdüğü duruşunu teyit ettiğini vurguladı.

Uluslararası toplumun, işgale ve İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği uluslararası insani hukukunun ağır ihlallerine derhal son vermek için harekete geçmesi gerektiğini aktaran Lamola, "Artık tüm devletlerin İsrail'in yasa dışı eylemlerine ortak olmayı sonlandırması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini sağlamak için harekete geçmesi için ek bir yasal yükümlülük bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Lamola, UAD'nin danışma görüşünün, İsrail'in apartheid rejimi uyguladığının kanıtı olduğuna dikkati çekti.

UAD'nin, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşü

UAD Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıklamıştı.

UAD, Lahey'deki oturumda, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıklarken, işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirmişti.

İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda bulunduğunu belirten UAD, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koymuştu.

UAD, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla "yükümlü olduğunu" kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika, İsrail'in Filistin İşgalini Kınadı - Son Dakika

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