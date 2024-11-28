Güney Afrika, İsrail-Lübnan Ateşkesini Destekliyor - Son Dakika
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Güney Afrika, İsrail-Lübnan Ateşkesini Destekliyor

Güney Afrika, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

28.11.2024 01:16
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, tüm tarafları ateşkes anlaşmasına tam olarak uymaya çağırdı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika Cumhuriyeti, dün yürürlüğe giren İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu hayati öneme sahip gerginliği azaltma eylemi, diplomasinin üstünlüğünü vurgulamakta ve sivil altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların neden olduğu insani acıları önemli ölçüde hafifletmektedir. Güney Afrika, tüm tarafları ateşkes anlaşmasına tam olarak uymaya çağırmaktadır. " ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu ateşkesin kalıcı bir barışla neticelenmesinin umut edildiği belirtilerek, "Güney Afrika, Gazze'de de bir ateşkes anlaşması sağlanması çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Ateşkesin bölgedeki gerginliği azaltmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, Güney Afrika'nın Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika, İsrail-Lübnan Ateşkesini Destekliyor - Son Dakika

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