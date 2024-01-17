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Güney Kore, ABD ve Japonya Ortak Deniz Tatbikatı Yaptı - Son Dakika
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Güney Kore, ABD ve Japonya Ortak Deniz Tatbikatı Yaptı

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın katılımıyla Kore Yarımadası'nın güneyinde ortak deniz tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta 9 savaş gemisi yer aldı ve Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı caydırıcılığı güçlendirmeyi hedefledi.

Güney Kore, ABD ve Japonya Ortak Deniz Tatbikatı Yaptı
17.01.2024 - 10:10,
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Güney Kore, ABD ve Japonya, Kore Yarımadası'nın güneyinde ortak deniz tatbikatı yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Jeju Adası yakınlarında, ABD ve Japonya ile düzenlenen ortak deniz tatbikatında, ABD'ye ait USS Carl Vinson uçak gemisi dahil, üç ülkeye ait 9 savaş gemisinin yer aldığı kaydedildi.

Katılan ülkelerin, " Kuzey Kore'nin nükleer, füze ve deniz tehditlerine karşı caydırıcılığını ve karşılık verme kabiliyetini güçlendirmeyi" hedeflediğinin aktarıldığı açıklamada, tatbikatın 15 Ocak'ta başlayıp yerel saatle bugün sona erdiği belirtildi.

Kuzey Kore, 15 Ocak'ta hipersonik savaş başlığına sahip katı yakıtla çalışan orta menzilli balistik füzenin uçuş testini yaptığını bildirmişti.

Öte yandan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuştu.

Güney Kore ile ABD'yi, askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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