Güney Kore, Ateşkes Çağrısını Destekledi

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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ı, bölgede tırmanan gerginliği azaltmak için ABD ile Fransa öncülüğünde yapılan ateşkes teklifini kabul etmeye çağırdı.

Yonhap'ın haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, İsrail ve Lübnan arasında artan gelirim konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Lee, ABD ile Fransa'nın 21 günlük ateşkes çağrısını "memnuniyetle karşılıyoruz ve tam destek veriyoruz." dedi.

Sözcü, ayrıca ilgili tarafları ateşkes teklifini "derhal" kabul etme ve bölgedeki gerginliği azaltma çabalarını sürdürmeye "şiddetle" çağrı yaptıklarını söyledi.

21 günlük ateşkes teklifi

ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Lübnan'da Hizbullah'a saldırılara devam edeceklerini söylemişti.

Beyaz Saray ise "İsrail'den olumlu dönüş almamış olsalardı 21 günlük İsrail-Lübnan ateşkes önerisi ortak açıklamasını bu şekilde yayımlamayacaklarını" bildirmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ortak ateşkes çağrısı açıklamasından önce "İsrail'in bundan haberi ve bilgisinin olduğunu" vurgulamıştı.