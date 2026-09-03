Güney Kore Bakanı Cho'dan ABD-Kuzey Kore diyaloğu için diplomasi sözü - Son Dakika
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Güney Kore Bakanı Cho'dan ABD-Kuzey Kore diyaloğu için diplomasi sözü

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Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD ve Kuzey Kore arasında diyaloğun yeniden başlatılmasını kolaylaştırmak için diplomatik çabaları sürdüreceklerini açıkladı. Cho, bu diyaloğun Kore Yarımadası'nda tam nükleer silahsızlanmaya ve kalıcı barışa yol açacağı beklentisini dile getirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD ve Kuzey Kore arasında diyaloğun yeniden başlatılmasına yönelik çabaları sürdüreceklerini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Cho, Seul Diplomasi Forumundaki konuşmasında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cho, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kore Yarımadası'nda barışa yönelik devam eden ilgisini ve Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatmaya yönelik istekliliğini not ettiklerini kaydetti.

"ABD-DPRK (Kuzey Kore) diyaloğunun yeniden başlamasını kolaylaştırmak için diplomatik çabalarımıza devam edeceğiz" ifadesini kullanan Cho, bu tür bir diyaloğun Kore Yarımadası'nda tam nükleer silahsızlanmaya ve kalıcı barışa yol açacağı beklentisini dile getirdi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi tarafından Ulusal Mecliste istihbarat komitesine verilen brifingde, "Kuzey Kore-ABD zirvesini (Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki olası görüşme) her an mümkün olarak değerlendirmeliyiz." mesajı verilmişti.

Trump ise 19 Ağustos'taki açıklamasında, Kuzey Kore lideri Kim ile iyi anlaştığını kaydederek, bu yıl sonuna doğru kendisiyle görüşebileceğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore Bakanı Cho'dan ABD-Kuzey Kore diyaloğu için diplomasi sözü - Son Dakika

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