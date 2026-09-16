Güney Kore Bilim Bakanı Bae, yapay zekayı yavaşlatma lüksümüz yok dedi - Son Dakika
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Güney Kore Bilim Bakanı Bae, yapay zekayı yavaşlatma lüksümüz yok dedi

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ABD'de yapay zekanın gelişimini yavaşlatmaya yönelik tartışmalar sürerken Güney Kore Bilim Bakanı Bae Kyung-hoon, bu teknolojinin gelişimini yavaşlatma lüksüne sahip olmadıklarını belirtti.

ABD'de yapay zekanın gelişimini yavaşlatmaya yönelik tartışmalar sürerken Güney Kore Bilim Bakanı Bae Kyung-hoon, "bu teknolojinin gelişimini yavaşlatma lüksüne sahip olmadıklarını" belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Bakan Bae, sosyal medya hesabından son dönemde gündeme gelen yapay zekanın gelişim hızına ilişkin endişeler hakkında açıklama yaptı.

Bu alanda "zaten önde olan bir ülkenin hızını ayarlamasının, henüz yetişmekte olan bir ülkeden tamamen farklı bir durum" olduğunu savunan Bae, "Yapay zekanın ilerleyişini yavaşlatma lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

Bae, insan zekasına yaklaşan öncü yapay zeka modellerini geliştiren ülkelerle bunu yapamayan ülkeler arasındaki farkın, zamanla teknolojik uçurumun ötesinde endüstriyel rekabet gücü, ulusal güvenlik gibi diğer alanları da etkileyebileceğini savundu.

Yapay zekanın "sınırsız hızlanmasına temkinli yaklaşılması" çağrısı yapan Bae, bu konuda güvenliğin sağlanması için çabalamak gerektiğini ifade etti.

Yapay zekanın gelişme hızının yavaşlatılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor

ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla birlikte bu teknolojinin tehlikeli boyuta ulaşmadan yavaşlatılmasına yönelik çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ve Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore Bilim Bakanı Bae, yapay zekayı yavaşlatma lüksümüz yok dedi - Son Dakika

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