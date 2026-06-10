Güney Kore'de 2 Çinli İzni Olmadan Üssü Görüntüledi

Güney Kore'de mahkeme, ülkedeki donanma üssünü defalarca izinsiz görüntüledikleri gerekçesiyle 2 Çin vatandaşını hapis cezasına çarptırdı.

Yonhap ajansının haberine göre, Mart 2023 ila Haziran 2024'te Güney Kore'nin Busan kentindeki donanma üssünü insansız hava aracı ve cep telefonu kamerasıyla 9 kez izinsiz görüntüledikleri gerekçesiyle Haziran 2025'te gözaltına alınan 2 Çin vatandaşının davası görüldü.

Busan Bölge Mahkemesi, suçun işlendiği dönemde Güney Kore'de öğrenci olarak bulunan Çinli şüphelileri, ülkedeki askeri üsleri ve tesisleri korumaya yönelik yasayı ihlal etmekten suçlu buldu.

Mahkeme, ayrıca "düşmana çıkar sağladığına" da hükmettiği şüpheliyi 1 yıl 6 ay, diğer zanlıyı ise 1 yıl ertelenmiş hapis cezasına mahkum etti.