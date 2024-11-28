Güney Kore'de 53 Araçla Zincirleme Kaza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore'de 53 Araçla Zincirleme Kaza

Wonju'daki kazada 11 kişi yaralandı, yoğun trafik oluştu. Polis olayın nedenini araştırıyor.

28.11.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEUL, 28 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin doğusunda 53 aracın karıştığı bir zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Yonhap haber ajansına göre çarşamba günü yerel saatle 17.50'de başkent Seul'ün yaklaşık 120 kilometre doğusundaki Wonju'da bir yolda meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Bunlardan üçü hafif yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

İşten eve dönmekte olan araçların oluşturduğu yoğunluk, ciddi trafik sıkışıklığına neden oldu.

Polis, kapalı devre televizyon (CCTV) görüntülerine dayanarak, bir aracın yokuş aşağı inerken durduğunu ve ardından gelen araçların birbiri ardına çarpıştığını tespit etti.

Aracın, yoğun kar yağışı uyarısı yapılan Wonju bölgesinde, eriyen karların yol üzerinde oluşturduğu ince kara buz tabakasında düzgün bir şekilde duramadığı tahmin ediliyor.

Polis, olayın kesin nedenini araştırıyor.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güney Kore, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Güncel, Polis, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de 53 Araçla Zincirleme Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:15 Ankara’da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi Ankara'da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
15:10 Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
15:03 Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin
14:58 Görüntüsü olay olmuştu Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı Görüntüsü olay olmuştu! Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı
14:53 Gazze’deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı
14:53 Batman Belediyesi’nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük’e tepki Batman Belediyesi'nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük'e tepki
14:52 Mesut Özil’den TFF başkanlığı iddialarına yanıt Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 11:46:53. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'de 53 Araçla Zincirleme Kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.