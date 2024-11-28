Güney Kore'de 53 Araçla Zincirleme Kaza

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SEUL, 28 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin doğusunda 53 aracın karıştığı bir zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Yonhap haber ajansına göre çarşamba günü yerel saatle 17.50'de başkent Seul'ün yaklaşık 120 kilometre doğusundaki Wonju'da bir yolda meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Bunlardan üçü hafif yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

İşten eve dönmekte olan araçların oluşturduğu yoğunluk, ciddi trafik sıkışıklığına neden oldu.

Polis, kapalı devre televizyon (CCTV) görüntülerine dayanarak, bir aracın yokuş aşağı inerken durduğunu ve ardından gelen araçların birbiri ardına çarpıştığını tespit etti.

Aracın, yoğun kar yağışı uyarısı yapılan Wonju bölgesinde, eriyen karların yol üzerinde oluşturduğu ince kara buz tabakasında düzgün bir şekilde duramadığı tahmin ediliyor.

Polis, olayın kesin nedenini araştırıyor.