Güney Kore\'de Aşırı Sıcaklar Can Kaybını Artırdı

SEUL, 4 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'de aşırı sıcaklara bağlı can kayıpları ve tarımsal zarar artarken, başkent Seul en yüksek seviyedeki sıcak hava uyarısı altında bulunuyor.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi salı günü erken saatlerde, en yüksek seviyedeki sıcak hava alarmını Seul'ün kuzeydoğu ve kuzeybatı bölgelerine genişletti. Böylelikle güneydoğu ve güneybatı ilçelerinde bir gün önce ilan edilen uyarının ardından başkentin tamamı şiddetli sıcak hava alarmı kapsamına alındı.

Söz konusu uyarı, hissedilen en yüksek sıcaklığın iki gün üst üste 35 dereceyi aştığı bölgelerde, günlük hissedilen maksimum sıcaklığın 38 derece ve üzerine çıkması veya gerçek günlük maksimum sıcaklığın 39 derece ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda veriliyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle Seul'ü çevreleyen Gyeonggi eyaleti ile güneybatıdaki Jeolla eyaletinin çok sayıda bölgesi için de benzer uyarılar verildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı, etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar nedeniyle can kayıplarının arttığını ve sadece pazar günü ülke genelindeki acil servislere sıcağa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 108 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Ajansın izleme sistemini 15 Mayıs'ta başlatmasından bu yana sıcaklara bağlı rahatsızlık yaşayan hastaların sayısı 2.025'e ulaştı. Aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16'ya yükseldi.

Uzun süreli sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, pazar günü itibarıyla ülke genelinde 28.194'ü domuz ve 404.256'sı kümes hayvanı olmak üzere 432.450 çiftlik hayvanı öldü. Batı ve güney kıyılarındaki su sıcaklıklarının yükselmesi ise 165.196 balığın ölümüne yol açtı.