Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar Can Kaybını Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar Can Kaybını Artırdı

Güney Kore\'de Aşırı Sıcaklar Can Kaybını Artırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seul, aşırı sıcaklardan dolayı en yüksek alarm seviyesinde; can kaybı ve tarımsal zarar artıyor.

SEUL, 4 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'de aşırı sıcaklara bağlı can kayıpları ve tarımsal zarar artarken, başkent Seul en yüksek seviyedeki sıcak hava uyarısı altında bulunuyor.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi salı günü erken saatlerde, en yüksek seviyedeki sıcak hava alarmını Seul'ün kuzeydoğu ve kuzeybatı bölgelerine genişletti. Böylelikle güneydoğu ve güneybatı ilçelerinde bir gün önce ilan edilen uyarının ardından başkentin tamamı şiddetli sıcak hava alarmı kapsamına alındı.

Söz konusu uyarı, hissedilen en yüksek sıcaklığın iki gün üst üste 35 dereceyi aştığı bölgelerde, günlük hissedilen maksimum sıcaklığın 38 derece ve üzerine çıkması veya gerçek günlük maksimum sıcaklığın 39 derece ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda veriliyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle Seul'ü çevreleyen Gyeonggi eyaleti ile güneybatıdaki Jeolla eyaletinin çok sayıda bölgesi için de benzer uyarılar verildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı, etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar nedeniyle can kayıplarının arttığını ve sadece pazar günü ülke genelindeki acil servislere sıcağa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 108 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Ajansın izleme sistemini 15 Mayıs'ta başlatmasından bu yana sıcaklara bağlı rahatsızlık yaşayan hastaların sayısı 2.025'e ulaştı. Aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16'ya yükseldi.

Uzun süreli sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, pazar günü itibarıyla ülke genelinde 28.194'ü domuz ve 404.256'sı kümes hayvanı olmak üzere 432.450 çiftlik hayvanı öldü. Batı ve güney kıyılarındaki su sıcaklıklarının yükselmesi ise 165.196 balığın ölümüne yol açtı.

Kaynak: Xinhua

Hava Durumu, Güney Kore, Güncel, Çevre, Seul, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar Can Kaybını Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu
Manisa’da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
FETÖ’cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum FETÖ'cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum
Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
Kırşehir’de kamyon rampası altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti Kırşehir'de kamyon rampası altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti

12:33
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
11:56
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
11:34
Yüksek Askeri Şura toplandı Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti
Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
11:16
Milyonları ilgilendiren yeni adım Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
11:15
Dünya genelinde WhatsApp krizi Milyonlarca hesap kapatıldı
Dünya genelinde WhatsApp krizi! Milyonlarca hesap kapatıldı
10:56
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 12:54:34. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar Can Kaybını Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.