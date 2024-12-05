Güney Kore'de Sıkıyönetim Kaldırıldı

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetimin kaldırılması kararını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

???????Yonhap'ın haberine göre BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Güney Kore'de ilan edilen birkaç saatlik sıkıyönetimin çok fazla karışıklığa neden olduğu değerlendirmesinde bulunan Dujarric, her şeyin çok hızlı geliştiğini belirtti.

Dujarric, "Genel Sekreter'in (Guterres), sıkıyönetim kararnamesinin iptal edilmesini memnuniyetle karşıladığını ve durumu yakından takibe devam ettiğini söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

BM'nin ifade özgürlüğünden yana olduğunun altını çizen Dujarric, Güney Kore'de medyanın şu anda tam ve özgür şekilde faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti.

Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Parlamentodaki oylama sonrası geri adım atan Yoon, bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.