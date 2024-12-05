Güney Kore'de Sıkıyönetim Komutanı İstifa Etti - Son Dakika
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Güney Kore'de Sıkıyönetim Komutanı İstifa Etti

Genelkurmay Başkanı Park An-su, sıkıyönetim sonrası istifasını sundu, eski bakanın sorumluluğu üstlendi.

05.12.2024 12:19
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Güney Kore'de sıkıyönetim komutanı olarak atanan Genelkurmay Başkanı General Park An-su, istifasını sunduğunu duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre Park, Ulusal Meclisin savunma komisyonunda düzenlenen acil oturum sırasında açıklama yaptı.

Park, açıklamasında istifası bu sabah kabul edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a dün istifasını sunduğunu duyurdu.

Sıkıyönetim ilan edilmesini Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a öneren Kim, dün, "Sıkıyönetime ilişkin görevlerini yerine getiren askerler, tüm talimatları bakandan aldı." ifadesini kullanarak tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtmiş ve istifa niyetini Yoon'a bildirdiğini aktarmıştı.

Yoon da Kim'in istifasını bu sabah kabul etmişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti.

Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Parlamentodaki oylamanın ardından geri adım atan Yoon, bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Sıkıyönetim Komutanı İstifa Etti - Son Dakika

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