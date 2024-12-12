Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması - Son Dakika
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Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması

Güney Kore'de emniyet müdürleri Cho Ji-ho ve Kim Bong-sik için tutuklama talep ediliyor.

12.12.2024 06:16
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Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik için tutuklama talep edileceği bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, soruşturmayı yürüten polis yetkilileri, acil gözaltı kararıyla tutulan polis amirlerinin tutuklanması için mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

Söz konusu emniyet müdürleri, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında Ulusal Meclis'in polis kordonuna alınması talimatını vererek, karar için oylama yapacak milletvekillerinin Meclise girmelerini engellemeye çalışmakla suçlanıyor.

Ülkede acil durum tutuklama hükümleri uyarınca polisin şüphelileri gözaltına almak ve sorgulamak için 48 saati bulunuyor.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulu'nda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu'nu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Seul Yüksek Savcılığının "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon "şüpheli" olarak tanımlanırken, kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.

Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını kabul etmişti.

Kaynak: AA

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