Güney Kore'de Sıkıyönetim Tartışmaları - Son Dakika
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Güney Kore'de Sıkıyönetim Tartışmaları

Muhalefet lideri Lee Jae-myung, Yoon'un sıkıyönetimini anayasaya aykırı buldu ve itiraz etti.

03.12.2024 19:18
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Güney Kore'de muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) lideri Lee Jae-myung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, DP'den sıkıyönetim hakkında yapılan açıklamada, partili milletvekilleri Ulusal Meclis'e çağırıldı.

DP lideri Lee, sıkıyönetim kararını "anayasaya aykırı ve halka karşı bir hareket" olarak nitelendirerek, "Devlet Başkanı Yoon, sebepsiz yere sıkıyönetim ilan etti. Tanklar, zırhlı araçlar, silahlı ve kılıçlı askerler yakında ülkeyi kontrol edecek." ifadesini kullandı.

Ülkede Ulusal Meclise giriş ve çıkışlar kapatıldı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Ulusal Meclis yerleşkesine erişim, korumalar ve polis tarafından engellendi.

Yerel saatle 23.30 itibarıyla Ulusal Meclis kapılarında nöbet tutan korumalar ve polis memurları, sadece milletvekillerinin, parlamento personelinin ve akredite muhabirlerin kimlik kontrolünden sonra girişine izin verdi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından Meclis önünde toplanan onlarca vatandaş ile polis arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Yoon'un partisi de karara itiraz etti

İktidardaki Halkın Gücü Partisinin lideri Han Dong-hoon da sıkıyönetim kararını "yanlış" diye tanımlayarak itirazda bulundu.

Han, sıkıyönetim ilanının hemen ardından yaptığı açıklamada, "kararı halkla birlikte engelleyeceklerini" ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakan Cho Tae-yul'un, söz konusu kararın ardından üst düzey yetkililerle toplantı kararı aldığı bildirildi.

Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok da sıkıyönetim ilanından sonra yaptığı açıklamada, Merkez Bankası, Mali Hizmetler Komisyonu ve Mali Denetim Servisinden yetkililerle toplantı yapacağını açıkladı.

Sıkıyönetim ilanı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek ülkede "sıkıyönetim" ilan etmişti.

Ülkenin anayasasına göre Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Sıkıyönetimde, basın, yayın, hükümet veya mahkemelerin yetkileri de dahil olmak üzere belirli özgürlükler kısıtlanabiliyor. Ancak sıkıyönetim, Ulusal Meclis'in çoğunluğunun sona erdirilmesini talep etmesi halinde kaldırılabiliyor. 300 üyeli Ulusal Meclis'te 170 sandalyeye sahip olan muhalefetteki DP, oy çokluğuyla sıkıyönetimi kaldırma kapasitesine sahip.

Kaynak: AA

Güney Kore, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Sıkıyönetim Tartışmaları - Son Dakika

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