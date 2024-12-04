Güney Kore'de Süresiz Grev Kararı

Güncel

Güney Kore'nin en büyük işçi sendikalarından biri olan Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol istifa edinceye kadar, süresiz grev kararı aldığını duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 1 milyondan fazla üyeye sahip Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, sendika üyelerinin, çarşamba sabahı başkent Seul'un merkezinde toplanacağı ve Yoon'un istifasını talep edeceği aktarıldı.

Açıklamada, sendika üyelerinin, "Yoon istifa edinceye kadar" süresiz greve gideceği belirtildi.

Yoon'un partisi kararı "basından öğrenmiş"

Yoon'un liderlik ettiği iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) grup başkanı Choo Kyung-ho, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yoon'un sıkıyönetim ilan etme niyetinin kendisine bildirilmediğini, kararı basından öğrendiğini söyledi.

Asker ve polisin, milletvekillerinin parlamento binasına girmesini engellediğini belirten Choo, bu nedenle partinin birçok üyesinin sıkıyönetim kararına karşı oy kullanmak üzere Ulusal Meclis'teki acil oturuma katılamadığını kaydetti.

Muhalefetteki Demokratik Partinin sözcülerinden Jo Seoung-lae de Ulusal Meclis binasına giren askeri personelin, muhalefet lideri Lee Jae-myung, iktidar partisi lideri Han Dong-hoon ve Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'i gözaltına almaya çalıştığını söyledi.

Jo, bunu kamera görüntülerini inceledikten sonra "doğruladıklarını" kaydetti.

Ne olmuştu?

Muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını iddia ederek, ülkede sıkıyönetim ilan eden Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." değerlendirmesini paylaşmıştı.

Sıkıyönetim ilanından saatler sonra 300 sandalyeli Güney Kore parlamentosunda 190 milletvekili, sıkıyönetimin kaldırılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, Yoon'un sıkıyönetimin ilanının arkasında da hakkındaki yolsuzluk iddialarının bulunduğunu belirtiyor.

Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Güney Kore tarihinde en son sıkıyönetim kararı askeri darbe ile 1979 ile 1981 yılları arasında 440 gün uygulanmış, karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı.

Güney Kore'de bugünkü karar, ülke tarihinin 13'üncü sıkıyönetim ilanı oldu.