Güney Kore'de Uçak Kazası: 179 Ölü - Son Dakika
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Güney Kore'de Uçak Kazası: 179 Ölü

Muan'da inişte kontrolden çıkan uçak infilak etti. Kazada 179 kişi hayatını kaybetti.

29.12.2024 16:16
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Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air hava yolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

İniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. Kazada 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını aktardı.

Ulusal televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gövdesi üzerinde piste inmeye çalışan uçağın yavaşlayamadığı ve pistin sonundaki duvara çarptığı görüldü.

Kazadan iki kabin personeli kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olan uçaktaki yangını söndürdü, iki kabin personelini kurtardı.

Bir itfaiye yetkilisi uçağın duvara çarpmasının ardından yolcuların hayatta kalma şansının düşük olduğunu belirterek "Uçak neredeyse tamamen yok oldu; hayatını kaybedenleri teşhis etmek güç. Kalıntıların incelenmesi zaman alacak." dedi.

Bangkok-Muan seferini yapan uçaktaki 175 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan ikisinin Tayland vatandaşı, diğerlerinin ise Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

Ülkede devlet başkanı ve başbakan hakkında süren azil süreçleri nedeniyle iki makama da vekalet eden Maliye Bakanı Choi Sang-mok, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, hükümetin olanaklı tüm yardımı yapacağını belirtti.

Jeju Air Üst Yöneticisi (CEO) Kim E-bae, kazanın ardından yaptığı özür açıklamasında, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve kurbanların yakınlarına her türlü desteği sağlayacakları sözünü verdi.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında, uçak inmeden yaklaşık 6 dakika önce kontrol kulesinin, "kuş çarpmasına" karşı uyardığı, pilotun daha sonra "imdat" çağrısı yaptığı aktarıldı.

Yetkililer, iniş takımları arızasının, kuş çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Güney Kore'de 7 günlük yas ilan edildi

Ülkede devlet başkanlığı makamına vekalet eden Choi, kazada hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Choi, ayrıca Muan'ı "özel afet bölgesi" ilan ettiğini belirtti.

Öte yandan, Güney Kore'de, 3 Aralık'taki kısa süren sıkı yönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Yoon, hükümetin durum hakkında "elinden geleni yapacağına" inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Uçak Kazası: 179 Ölü - Son Dakika

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