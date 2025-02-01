Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Protestosu

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Güney Kore'de, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının ardından devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un tutuklanmasına karşı çıkan binlerce kişi başkent Seul'de protesto gösterisi yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, yaklaşık 38 bin kişi, Yoon'un sıkıyönetim soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki göstermek üzere Seul'ün merkezindeki Gwanghwamun bölgesinde toplandı.

Yoon'u destekleyen sloganlar atan kalabalık, eski devlet başkanının derhal serbest bırakılması ve yeniden göreve getirilmesi çağrısında bulundu.

Yoon'un destekçilerinin birkaç yüz metre ötesinde de yaklaşık 6 bin kişiden oluşan grup, Yoon'un resmen görevden alınması talebiyle gösteri düzenledi.

Yoon'un tutuklanması

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu nedenle görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Güney Kore Savcılığı, 26 Ocak'ta Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla iddianame hazırlandığını açıklamıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.