Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Azil Önergesi Reddedildi

Güncel

(ANKARA) - İktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için verilen azil önergisini veto ederek salondan ayrılmasının ardından, azil önergesi çoğunluk sağlanamadığı için reddedildi. Muhalefetteki Demokrat Parti lideri, başarısız sıkıyönetim girişimi nedeniyle Başkan Yoon'u cezalandırmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtirken, Ulusal Meclis dışında toplanarak milletvekillerine oy verme çağrısı yapan binlerce Güney Kore vatandaşı Meclis'in önünden ayrıldı.

3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında verilen azil önergesi, muhalefetten 192 milletvekilinin tamamı ve iktidardaki Halk Gücü Partisi'nden sadece üç milletvekilinin oy kullanmasının ardından yeterli çoğunluğa ulaşılamadı. PPP milletvekilleri, Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim Keon Hee hakkındaki yolsuzluk iddialarının özel bir danışman tarafından soruşturulmasını talep eden ve reddedilen bir yasa tasarısının yeniden oylamasına katıldıktan sonra oturumdan ayrıldı.

Muhalefetteki Demokrat Parti lideri, başarısız sıkıyönetim girişimi nedeniyle Yoon'u cezalandırmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtirken, Yoon'un Halkın Gücü Partisi (PPP) ise krizi çözmek için "daha düzenli ve sorumlu" bir yol bulacağını ifade etti. Meclis Başkanı oylamanın yapılamamasını "üzücü" olarak nitelendirirken; oylama sırasında Meclis yerleşkesinin etrafını sararak milletvekillerini oy kullanmaya çağıran binlerce Güney Koreli, oylama sonuçlarnın açıklanmasının ardından Meclis binasını terk etti.