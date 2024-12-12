Güney Kore'de Yoon'un Azil Süreci Başladı - Son Dakika
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Güney Kore'de Yoon'un Azil Süreci Başladı

Muhalefet, President Yoon'un sıkıyönetim ilanını gerekçe göstererek Ulusal Meclis'te azil önergesi sundu.

12.12.2024 16:50
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Güney Kore'de muhalefet partileri, 3 Aralık'ta kısa süreli sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Seuk Yeol'un görevden azledilmesi için Ulusal Meclise yeni önerge sundu.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, 6 muhalefet lideri, 3 Aralık'ta kısa süreli sıkıyönetim ilan eden Yoon'un görevden alınması için yeniden harekete geçti.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti (DP), meclise, Yoon'un görevinden azledilmesini kapsayan yeni bir önerge sundu. Önergeye 5 muhalefet partisi de destek verdi.

Önergede, 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanının Yoon'un azledilmesinin gerekçesi olarak gösterildi ve bunun "Anayasa'yı ihlal ettiği" kayda geçirildi. Yeni önergenin 14 Aralık'ta mecliste oylanması planlanıyor.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, gazetecilere açıklamasında, parti üyelerini toplantıya katılmaya ve "inançlarına ve vicdanlarına göre" oy kullanmaya çağırdı.

Han, "Daha fazla karışıklığa son vermeliyiz. Şu anda tek bir etkili yöntem var. Bir sonraki oylamada, partimizin milletvekilleri meclis salonuna girmeli ve kendi inanç ve vicdanlarına göre oylamaya katılmalıdır." dedi.

7 Aralık'taki önerge kabul edilmemişti

Ulusal Meclis'te benzer bir azil önergesi, 7 Aralık'ta, PPP milletvekillerinin çoğunun oylamayı boykot etmesi nedeniyle yeterli sayıya ulaşamayıp kabul edilmemişti. Yalnızca 3 PPP milletvekilinin önerge için oy kullandığı bildirilmişti.

Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloku, nitelikli çoğunluk için PPP'den en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyordu.

Azil süreci nasıl işliyor?

Güney Kore'de bir devlet başkanının görevden alınması için Ulusal Meclise sunulan azil önergesinin, meclisin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor. Diğer siyasilerin azli için ise salt çoğunluk yeterli oluyor.

Muhalefet bloğu 192 milletvekilinden oluşuyor. Dolayısıyla 300 sandalyeli mecliste önergenin kabulü için 108 sandalyeye sahip PPP'den 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç var.

Yonhap'a göre şimdiye kadar 7 PPP milletvekili Yoon'un azil talebine desteklerini kamuoyuna açıkladı.

Ardından Anayasa Mahkemesi, azil sürecine ilişkin kanıtları dinleyip değerlendirmek üzere duruşma düzenliyor. Mahkemenin, azli onaylamak veya reddetmek için 6 ay süresi bulunuyor. Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının kararı onaylaması halinde lider görevden alınıyor.

Bu durumda 60 gün içerisinde yeni başkanın seçilmesi gerekiyor. Bu süreç, devlet başkanının istifa etmesi durumunda da geçerli oluyor.

Protesto

Öte yandan Yoon'un azledilmesini isteyen göstericiler, başkent Seul'deki devlet başkanlığı konutu önünde protesto gösterisi düzenledi.

Yaklaşık 1000 protestocu, Hannam-dong bölgesindeki konutun girişine yürüdü ve "elebaşı Yoon Suk Yeol'u tutuklayın" sloganlar attı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Yoon, 3 Aralık gecesi, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti.

Muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayan Yoon, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler Ulusal Meclis'e girmişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu'nu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Seul Yüksek Savcılığınca "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon "şüpheli" olarak tanımlanırken, kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.

Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını kabul etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yoon'un Azil Süreci Başladı - Son Dakika

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