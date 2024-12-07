Güney Kore'de Yoon'un Görevden Alınma Önergesi - Son Dakika
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Güney Kore'de Yoon'un Görevden Alınma Önergesi

Halkın Gücü Partisi, Yoon Suk Yeol'un görevden alınma önergesine karşı oy vereceğini açıkladı.

07.12.2024 11:47
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Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP), Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması için muhalefet tarafından Ulusal Meclise sunulan önergenin aleyhinde oy kullanacaklarını bildirdi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, iktidardaki PPP yetkililerinden, Yoon'un görevden alınması için meclise sunulan önergenin oylanmasından kısa bir süre önce konuya dair açıklama yapıldı.

Söz konusu önergenin desteklenmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, ayrıca Yoon'un eşi Kim Keon-hee'ye ilişkin "yolsuzluk ve seçimlere müdahale" iddialarının soruşturulması oylamasına da destek verilmeyeceği bildirildi.

Öte yandan, her ne kadar parti resmi bir tutum alsa da milletvekillerinin kendi kararlarına göre bireysel oy kullanabileceği öngörülüyor.

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge bugün yapılacak meclis oturumunda oylanacak.

Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloğu, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis'e girdiği bildirilmişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını ise 5 Aralık'ta kabul etmişti.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Kaynak: AA

Güney Kore, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yoon'un Görevden Alınma Önergesi - Son Dakika

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