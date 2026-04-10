Güney Kore'den Japonya'ya Dokdo Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'den Japonya'ya Dokdo Protestosu

10.04.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, Japonya'nın Dokdo Adacıkları üzerindeki hak iddiasına karşı protesto gerçekleştirdi.

Güney Kore, Japonya'nın, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adacıkları'na" yönelik hak iddiasıyla ilgili Seul Büyükelçiliğinden bir yetkiliyi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto etti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Japonya'nın Seul Büyükelçiliğinde görevli Misyon Başkan Yardımcısı Matsuo Hirotaka'nın Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Bunun, Japonya Dışişleri Bakanlığının, ülkenin dış politikası ve faaliyetlerine ilişkin yayımladığı yıllık raporda Dokdo Adacıkları'na yönelik Japonya'nın hak iddiasına yer verilmesinin ardından yapıldığını belirten Sözcü, "Japonya'nın Dokdo'ya yönelik haksız toprak iddiasını yenilemesinin şiddetle protesto edildiğini ve bunun derhal geri çekilmesinin talep edildiğini" bildirdi.

Sözcü, Dokdo'nun "tarihsel, coğrafi ve uluslararası hukuka göre" Güney Kore toprakları olduğunu savunarak, "Hükümet, Japonya'nın haksız iddiasının Dokdo üzerindeki egemenliğimiz konusunda hiçbir etkisinin olmayacağını bir kez daha açıkça belirtiyor." ifadesini kullandı.

Tartışmalı adacıklar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu ve toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarında 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Japon Denizi, Güney Kore, Japonya, Güncel, Seul, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'den Japonya'ya Dokdo Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 19:13:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Güney Kore'den Japonya'ya Dokdo Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.