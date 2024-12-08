Güney Kore Eski Savunma Bakanı Tutuklandı

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SEUL, 8 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun tutuklandı ve cep telefonuna el konuldu.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın pazar günü sabah saatlerinde yayımladığı haberde Kim'in, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a sıkıyönetim ilan etme fikrini öneren isim olduğu belirtildi. Yoon salı gecesi sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun karşı oy kullanması üzerine çarşamba günü erken saatlerde yürürlükten kaldırmıştı.

Kim çarşamba günü yaptığı açıklamada acil durum sıkıyönetiminin tüm sorumluluğunu üstlenmek üzere devlet başkanına istifasını sunduğunu belirterek endişe ve kargaşaya neden olduğu için halktan özür dilediğini söylemişti.

Devlet Başkanlığı Ofisinden perşembe günü yapılan açıklamaya göre Kim'in istifasını kabul eden Yoon, Riyad Büyükelçisi Choi Byung-hyuk'u Kim'in halefi olarak savunma bakanlığının başına getirmişti.