Güney Kore Genelkurmay Başkanı, Kuzey Kore uyarısına kararlı yanıt talimatı verdi - Son Dakika
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Güney Kore Genelkurmay Başkanı, Kuzey Kore uyarısına kararlı yanıt talimatı verdi

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınıra yönelik uyarısına askerlerine kararlı karşılık talimatı vererek yanıtladı. Genelkurmay Başkanı Jin, eylülde 3 askerin yaralandığı mayın patlamasını açık provokasyon ve ateşkes ihlali saydı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki sınıra daha fazla silah konuşlandırma ve propaganda yayınlarını yeniden başlatma uyarısının ardından askerlerine olası provokasyonlara kararlı şekilde karşılık verilmeleri talimatını verdi.

Yonhap ajansının haberine göre Genelkurmay Başkanı Jin Yong-sung, cephe hattındaki birliği ziyaretinde, Kore Yarımadası'nda artan askeri gerilimin sorumluluğunu Seul'e yükleyen Pyongyang yönetimini eleştirdi.

Jin, burada yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin eylülde Güney Koreli 3 askerin yaralanmasına yol açan kara mayını patlamasının ardından Seul'ün meşru askeri faaliyetlerini provokasyon olarak nitelendirmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Askerlere, Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin meşru önlemlerini gerekçe göstererek yeni provokasyonlara başvurması halinde kararlı şekilde karşılık verilmesi talimatını veren Jin, Kuzey Kore'nin döşediğini belirttiği mayınların neden olduğu son patlamanın açık bir provokasyon ve ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu yineledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, dün, güney sınırlarında konuşlu taktiksel saldırı aracı sayısını artırmayı ve hoparlörden propaganda yayınlarına tekrar başlamayı değerlendirdiklerini bildirmişti.

Her iki Kore de sınır bölgesindeki hoparlörlerden birbirleri aleyhinde yaptıkları yayınları geçen yıl durdurma kararı almıştı.

Kaynak: AA
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