Güney Kore İran'daki vatandaşlarını tahliye ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore İran'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Haberin Videosunu İzleyin
Güney Kore İran\'daki vatandaşlarını tahliye ediyor
03.03.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Güney Kore İran\'daki vatandaşlarını tahliye ediyor
Haber Videosu

Güney Kore, İran'daki vatandaşlarını saldırılar nedeniyle kara yoluyla tahliye etmeye başladı.

Güney Kore, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle İran'daki vatandaşlarını kara yoluyla tahliye etmeye başladıklarını açıkladı. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Güney Kore vatandaşlarının kara yoluyla üçüncü bir ülkeye doğru yola çıktığını bildirdi.

İRAN'DA 60 KORE VATANDAŞI VARDI

Tahliye edilenler arasında İran Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Güney Koreli teknik direktörü Lee Do-hee ve İran'da oynayan futbolcu Lee Ki-je'nin de yer aldığı belirtildi. İran'da yaklaşık 60 Güney Kore vatandaşının ikamet ettiği biliniyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Güney Kore, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore İran'daki vatandaşlarını tahliye ediyor - Son Dakika

Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor
Böylesi 40 yılda bir görülür Göztepe’de korkutan istatistik Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
İsrail’in vurduğu şehirler bu hale geldi İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi
Uzmanlar anlattı Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’yi nasıl etkiler Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?

14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 14:51:55. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore İran'daki vatandaşlarını tahliye ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.