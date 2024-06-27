Güney Kore, Japonya'nın Dokdo/Takeşima Adaları itirazını kabul etmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore, Japonya'nın Dokdo/Takeşima Adaları itirazını kabul etmedi

Güney Kore, Japonya\'nın Dokdo/Takeşima Adaları itirazını kabul etmedi

Güney Kore, Japon Denizi'ndeki tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları civarında yaptığı inceleme faaliyetlerine yönelik Japonya'dan yapılan itirazı kabul etmediğini duyurdu. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın adalarda yapılan faaliyetlere ilişkin itirazını reddetti ve topraklarının hakkındaki iddiaları kabul etmediklerini belirtti.

27.06.2024 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) "tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları" civarında yaptığı inceleme faaliyetlerine yönelik Japonya'dan yapılan itirazı kabul etmediğini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya Dışişleri Bakanlığının söz konusu adalarda, Seul'un Hidrografi ve Oşinografi Ajansınca yürütülen inceleme faaliyetlerine ilişkin dün diplomatik kanallar aracılığıyla ulaştırdığı itiraz hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Ajansın, tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları civarında yürüttüğü faaliyetlerin meşru olduğu vurgulanırken Japonya'nın buradaki faaliyetlere ilişkin itirazının kabul edilmediği kaydedildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından ismini açıklanmayan bir yetkili, konuya ilişkin "Japonya'nın topraklarımız hakkındaki iddialarını kabul edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Seul'un Hidrografi ve Oşinografi Ajansı, okyanus akıntılarını izlemek ve su sıcaklıklarını ölçmek için tartışmalı adaların bulunduğu bölgeye düzenli olarak araştırma gemileri yolluyor.

Tartışmalı adalar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Japon Denizi, Güney Kore, İnceleme, Japonya, Adalar, Japon, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, Japonya'nın Dokdo/Takeşima Adaları itirazını kabul etmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:01:11. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore, Japonya'nın Dokdo/Takeşima Adaları itirazını kabul etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement