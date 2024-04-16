Güney Kore, Japonya'nın Dokdo/Takeşima adaları üzerindeki hak iddiasını protesto etti

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Güney Kore, Japonya'nın yıllık dış politika raporunda "tartışmalı Dokdo/Takeşima adaları" üzerinde yeniden hak iddiasında bulunmasını şiddetle protesto etti.

Yonhap'ın haberine göre, Japonya'nın her yıl güncellenen ve ülkenin dış politikasının ana hatları hakkında bilgilendiren Dışişleri Bakanlığının "Diplomatik Bluebook 2024" raporu yayımlandı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, Japonya'nın söz konusu raporda "tartışmalı adacıklar" üzerindeki hak iddiasını tekrarlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lim, Japonya'nın "tartışmalı Dokdo/Takeşima adacıklarında" yeniden hak iddiasında bulunmasını şiddetle protesto ederek, "Japonya'yı açıklamayı derhal geri çekmeye çağırıyoruz." dedi.

Tartışmalı adacıkları "tarihsel, coğrafi ve uluslararası hukuka göre egemen bölgeler" olarak niteleyen Lim, Japonya'nın bu açıklamalarının, Güney Kore'nin adacıklardaki "egemenliğine etkisi olmadığını" savundu.

Tartışmalı adacıklar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.