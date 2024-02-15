Güney Kore, Küba ile diplomatik ilişki tesis etti

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Güney Kore, Küba ile diplomatik ilişki tesis ettiklerini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Birleşmiş Milletlerin (BM) Güney Kore Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, iki ülkenin BM Daimi Temsilcilerinin 14 Şubat'ta ABD'nin New York kentinde, nota değişimi yoluyla Güney Kore ile Küba arasında diplomatik ilişkiler kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İki ülke arasında resmi ilişki tesis etme kararı, BM Antlaşması ile uluslararası hukukun amaç ve ilkelerine uygun olarak, 18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kuralları ve ruhuyla alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Böylece, Küba, Güney Kore'nin diplomatik ilişki kurduğu 193. ülke oldu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Küba ile resmi ilişki kurulmasının, "Orta ve Güney Amerika ile diplomasiyi güçlendirme çabalarında kritik dönüm noktası" olması ve ülkenin diplomatik ufkunu genişletmesini sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hükümetimiz, karşılıklı diplomatik misyonların kurulması dahil takip eden adımlarda Küba hükümetiyle aktif işbirliği içerisinde olacaktır." ifadesi yer aldı.

Küba, 1949'da Güney Kore'yi tanımasına rağmen ikili ilişkiler, 1959 Küba devrimiyle gerginleşmişti.

Güney Kore kökenli yaklaşık 1100 kişinin yaşadığı Küba'yı, her yıl ortalama 14 bin Güney Korelinin ziyaret ettiği belirtiliyor.???????