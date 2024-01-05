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Güney Kore, Kuzey Kore'nin 200 top mermisi ateşlediğini bildirdi - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin 200 top mermisi ateşlediğini bildirdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Yeonpyeong Adası'nın kuzeyinden yaklaşık 200 top mermisi fırlattığını açıkladı. Mermiler, Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki tampon bölgeye düştü. Güney Kore, sivillere tahliye emri verirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise iki ülkenin birleşmesinin mümkün olmadığını vurgulamıştı.

Güney Kore, Kuzey Kore\'nin 200 top mermisi ateşlediğini bildirdi
05.01.2024 - 09:23,
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin yaklaşık 200 top mermisi ateşlediğini bildirdi.

GÜNEY KORE SINIRLARINA 200 TOP MERMİSİ FIRLATTILAR

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Kuzey Kore, Güney'in batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi fırlattı. Mermiler, Kuzey Kore ile fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki tampon bölgeye düştü.

TAHLİYE EMRİ VERDİLER

Güney Koreli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Yeonpyeong Adası'ndaki sivillere tahliye emri verildiği bildirildi.
Açıklamada, top mermilerinin fırlatılmasının askeri provokasyon olarak değerlendirildiği vurgulandı.

İLİŞKİLER BİR HAYLİ GERGİN

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Seul'ün Kuzey Kore'yi "düşman" ilan ettiğini belirterek iki ülkenin birleşmesinin "mümkün olmadığını" vurgulamıştı. İki ülke arasındaki ilişkilerde "köklü değişiklik" çağrısında bulunan Kim, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin "savaş halindeki iki düşman ülke" haline geldiğine dikkati çekmişti.
Kaynak: AA
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