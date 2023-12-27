 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güney Kore, Kuzey Kore'nin dış istihbarat servisi şefine yaptırım uygulayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin dış istihbarat servisi şefine yaptırım uygulayacak

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin dış istihbarat servisi şefine, yurt dışındaki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanacağını açıkladı. İstihbarat şefi dahil toplamda 8 Kuzey Kore vatandaşı, yasa dışı gelir elde etmekle suçlandı. Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore Dış İstihbarat Servisi Genel Keşif Bürosu Başkanı Ri Chang-ho ve 7 kişiye yaptırım uygulanacağını belirtti.

Güney Kore, Kuzey Kore\'nin dış istihbarat servisi şefine yaptırım uygulayacak
27.12.2023 - 11:46,
Abone Ol

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin dış istihbarat servisi şefine, yurt dışındaki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanacağını açıkladı.

The Korea Herald Gazetesi'nin haberine göre, bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, istihbarat şefi dahil toplamda 8 Kuzey Kore vatandaşı, Pyongyang yönetimi ve onun nükleer projeleri için "yasa dışı gelir elde etmekle" suçlandı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin, "siber saldırılarla kripto para ve teknoloji hırsızlığı" ile "sanal platformlarda yasaklı mal ve silah ticareti yaptığı" ileri sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı, iddialar nedeniyle Kuzey Kore Dış İstihbarat Servisi Genel Keşif Bürosu Başkanı Ri Chang-ho ve 7 kişiye yaptırım uygulanacağını belirtti.

Kuzey Kore'nin provokasyonlarını sonlandırması ve nükleer faaliyetlere son vermesi konusunda diyaloğa yanaşması için ABD ve Japonya dahil uluslararası toplumla yakın koordinasyonun sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "Hükümetimiz, ısrarla, Kuzey Kore'nin provokasyonlarının sonuçları olacağını vurguladı." ifadesi kullanıldı.

ABD ordusunun 2020'de yayımladığı bir raporda, Kuzey Koreli hacker gruplarının Genel Keşif Bürosu ile bağlantılığı olduğu iddia edilmişti.

Japon Nikkei Gazetesi'nin mayıs ayındaki haberinde ise Kuzey Kore ile bağlantılı hacker gruplarının 2017'den beri Japonya'dan 721 milyon dolar değerinde kripto para çaldığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore, Kuzey Kore, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'nin dış istihbarat servisi şefine yaptırım uygulayacak - Son Dakika


11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49
Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43
Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, 'Kocanı mı aldattın?' sözleriyle linç edildi Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi
10:36
Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı

Son Dakika
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43 Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35 Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü
10:25 Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 12:11:21. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore, Kuzey Kore'nin dış istihbarat servisi şefine yaptırım uygulayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement