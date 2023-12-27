Güney Kore, Kuzey Kore\'nin dış istihbarat servisi şefine yaptırım uygulayacak

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin dış istihbarat servisi şefine, yurt dışındaki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanacağını açıkladı.

The Korea Herald Gazetesi'nin haberine göre, bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, istihbarat şefi dahil toplamda 8 Kuzey Kore vatandaşı, Pyongyang yönetimi ve onun nükleer projeleri için "yasa dışı gelir elde etmekle" suçlandı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin, "siber saldırılarla kripto para ve teknoloji hırsızlığı" ile "sanal platformlarda yasaklı mal ve silah ticareti yaptığı" ileri sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı, iddialar nedeniyle Kuzey Kore Dış İstihbarat Servisi Genel Keşif Bürosu Başkanı Ri Chang-ho ve 7 kişiye yaptırım uygulanacağını belirtti.

Kuzey Kore'nin provokasyonlarını sonlandırması ve nükleer faaliyetlere son vermesi konusunda diyaloğa yanaşması için ABD ve Japonya dahil uluslararası toplumla yakın koordinasyonun sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "Hükümetimiz, ısrarla, Kuzey Kore'nin provokasyonlarının sonuçları olacağını vurguladı." ifadesi kullanıldı.

ABD ordusunun 2020'de yayımladığı bir raporda, Kuzey Koreli hacker gruplarının Genel Keşif Bürosu ile bağlantılığı olduğu iddia edilmişti.

Japon Nikkei Gazetesi'nin mayıs ayındaki haberinde ise Kuzey Kore ile bağlantılı hacker gruplarının 2017'den beri Japonya'dan 721 milyon dolar değerinde kripto para çaldığı ileri sürülmüştü.