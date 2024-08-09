Güney Kore, Kuzey Kore'nin DMZ içindeki yollara mayın döşemeyi sürdürdüğünü bildirdi - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin DMZ içindeki yollara mayın döşemeyi sürdürdüğünü bildirdi

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içindeki yollara mayın ve bariyer döşemeye devam ettiğini açıkladı. Kuzey Kore'nin nisandan bu yana bölgeye asker konuşlandırdığı belirtiliyor.

09.08.2024 10:39
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Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin iki Kore'yi birbirine bağlayan Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde yer alan yollara mayın döşemeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığının Ulusal Meclise sunduğu raporda Pyongyang'ın, iki Kore'yi birbirine bağlayan DMZ içindeki yollara mayın ve bariyer döşemeye devam ettiği belirtildi.

Güney Koreli bazı askeri yetkililer de Kuzey Kore'nin, nisandan bu yana mayın yerleştirmek ve bariyer kurmak için bölgeye çok sayıda asker konuşlandırdığını ileri sürdü.

Kuzey Kore'nin geçen yıl iki ülke sınırındaki Cheorwon'daki Arrowhead Tepesi yakınlarında, DMZ içindeki yollara mayın döşediği tespit edilmişti.

Bu yıl ocakta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Gyeongui kara yolunun kapatılması dahil olmak üzere sınır boyunca iki ülke arasındaki tüm iletişimin kesilmesi için sert önlemler alınması talimatını vermişti.

Kuzey Kore, 18 Nisan 2024'te, Koreler arası uzlaşı sürecinin bir parçası olarak 2004'te kurulan ve daha sonra feshedilen Kaesong Sanayi Kompleksi'nden Kumgangsan Dağı'na kadar giden yollardaki sokak lambalarını kaldırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'nin DMZ içindeki yollara mayın döşemeyi sürdürdüğünü bildirdi - Son Dakika

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