Güney Kore, Kuzey Kore'ye Propaganda Broşürü Gönderenlere Karşı Sert Tedbirler Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore, Kuzey Kore'ye Propaganda Broşürü Gönderenlere Karşı Sert Tedbirler Alacak

14.06.2025 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, Kuzey Kore'ye gönderilen propaganda broşürleri için sert tedbirler alacağını açıkladı.

Güney Kore hükümeti, sınır güvenliğini korumak amacıyla Kuzey Kore'ye gönderilen "propaganda broşürleri"nin engellenmesi için "sert tedbirler" alınacağını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, ilişkilerin yumuşama sinyalleri verdiği Kuzey Kore'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Gün içinde Güney'den Kuzey tarafına Pyongyang'ı eleştiren "propaganda broşürleri" gönderilmesine değinen Kang, söz konusu davranışların sınır bölgesinde yaşayanların güvenliğini tehlikeye attığını kaydetti.

Sözcü Kang, söz konusu eylemlerde bulunan kişiler için "sert tedbirler" alınacağını açıkladı.

"Çöp balonu" gerilimi

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben Mayıs 2024 sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Güney Kore ordusu da Kuzey Kore'nin gönderdiği "çöp balonlarına" karşılık sınır bölgelerinde hoparlörlerle "propaganda" faaliyeti yaptığını duyurmuştu. Kuzey Kore de benzer hoparlörleri devreye almıştı.

Güney Kore, 11 Haziran'da hoparlörlerle "propaganda" faaliyetini durdurduğunu bildirmişti. Ertesi gün ise yine Güney Kore, Kuzey'in iki ülke sınırında geçen yıl başlattığı hoparlörlerden "propaganda yayınını" durdurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Kore, Güney Kore, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'ye Propaganda Broşürü Gönderenlere Karşı Sert Tedbirler Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’de kim ne kadar yayın geliri kazandı İşte zirvenin sahibi Süper Lig'de kim ne kadar yayın geliri kazandı? İşte zirvenin sahibi
Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi
Türkiye’nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu 600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
Transfer için mi geldi Dünyaca ünlü golcüden Türkiye’de paylaşım Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir’den İran yorumu: Vuran İsrail değil HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil
Gazze’ye yürüyen Mağrip Direniş Konvoyu’na katılmak üzere Mısır’a gelen 40 aktivist alıkonuldu Gazze'ye yürüyen Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere Mısır'a gelen 40 aktivist alıkonuldu
Bahçeli’den İsrail’in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye’dir Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye'dir
Çuvalla para verecekler Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin bel kemiğine kanca Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
Fenerbahçe’den Heung-min Son’a rekor maaş Fenerbahçe'den Heung-min Son'a rekor maaş
Giden gidene Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık

15:41
İsrail-Iran Çatışması: Olası Senaryolar
İsrail-Iran Çatışması: Olası Senaryolar
13:48
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail’e yardım ederseniz vururuz
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
18:10
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
17:46
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok
17:40
Mersin’de 8 köpekbalığı ağa takıldı
Mersin'de 8 köpekbalığı ağa takıldı
17:34
İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı
İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı
17:30
Transferde şov yapıyorlar 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
17:28
Real Madrid’den sürpriz transfer Çoğu insan bu ismi ilk kez duydu
Real Madrid'den sürpriz transfer! Çoğu insan bu ismi ilk kez duydu
17:15
Süper Lig devleriyle anılıyordu Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti
17:10
Uzak Şehir’in Pakize’si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım
17:06
Giden gidene Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık
Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık
17:04
Fenerbahçe’nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu Aralarında dev takımlar da var
Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu! Aralarında dev takımlar da var
16:57
Fenerbahçe’den Heung-min Son’a rekor maaş
Fenerbahçe'den Heung-min Son'a rekor maaş
16:48
Çuvalla para verecekler Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin bel kemiğine kanca
Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 15:58:42. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Kore, Kuzey Kore'ye Propaganda Broşürü Gönderenlere Karşı Sert Tedbirler Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.