Güney Kore, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etti - Son Dakika
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Güney Kore, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etti

Güney Kore, Lübnan'daki 96 vatandaşını askeri uçakla Seul'e tahliye etti; bölgedeki durumu takip ediyor.

05.10.2024 12:17
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Güney Kore, Lübnan'daki 96 vatandaşını taşıyan askeri uçağın başkent Seul'ün güneyindeki hava üssüne iniş yaptığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından Lübnan'daki vatandaşların tahliye sürecine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'daki 96 Güney Koreliyi taşıyan askeri uçağın Seul'ün güneyindeki Seongnam'da bulunan Seul Hava Üssü'ne iniş yaptığı kaydedildi.

Güney Kore'nin, Lübnan ve Orta Doğu'daki durumu yakından takip etmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, bölgedeki Güney Korelileri korumak için de gerekli tüm tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığının 2 Ekim'deki verilerine göre Lübnan'da 130, İran'da 110 ve İsrail'de 480 Güney Kore vatandaşı bulunuyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 2 Ekim'de, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından Güney Korelilerin tahliyesi için askeri nakliye uçaklarının derhal bölgeye gönderilmesi talimatı vermişti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etti - Son Dakika

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