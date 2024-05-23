Güney Kore, Tayvan\'daki Başkanlık Seçimlerinin Kazananına Destek Verdi

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Güney Kore, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da başkanlık seçimlerini kazanan Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'ta göreve başlamasının ardından "tek Çin" ilkesine bağlılığını yineledi.

Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, basına yaptığı açıklamada, Tayvan konusunda Çin ile yakın iletişimde olduklarını söyledi.

Lim, "Hükümetimizin tek Çin politikası konusunda duruşunda değişiklik yok." dedi.

Güney Kore'nin iktidardaki Halk Gücü Partisi milletvekili Cho Kyoung-tae'nin Lai'nin yemin törenine katılması, Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin'in Seul Büyükelçiliği, bu katılımın "Çin-Güney Kore stratejik işbirliğine ters düştüğünü" ifade ederek, durumu şiddetle kınamıştı. Büyükelçilik, Seul hükümetini Çin'in iç işlerine hiçbir şekilde müdahale etmemeye çağırmıştı.

Cho ise Çin'in açılış törenine katılmasına karşı çıkmasının, Güney Kore'nin iç işlerine müdahale anlamına geldiğini belirtmişti.

Güney Kore, Tayvan'da Lai'nin yemin törenine resmi heyet göndermemişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.