Güney Kore ve Japonya İlişkileri Gelişiyor

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Güney Kore devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkileri ele aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Choi, ülkeyi ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı İvaya ile başkent Seul'de bir araya geldi.

Görüşmede, "mevcut karmaşık" uluslararası durum göz önüne alındığında, ikili işbirliğinin yanı sıra ABD ile işbirliğinin her zamankinden daha kritik olduğu konusunda mutabık kalındı.

Taraflar, Güney Kore ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümüne hazırlanırken, ilişkileri geliştirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdürme ihtiyacına vurgu yaptı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.