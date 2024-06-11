Güney Kore ve Türkmenistan, enerji ve altyapı projelerinde işbirliğini artırma konusunda anlaştı

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Güney Kore ve Türkmenistan, enerji ve altyapı projelerinde işbirliğini artırma ve Seul yönetiminin Orta Asya stratejisi için birlikte çalışma konusunda anlaştı.

Yonhap'taki habere göre, resmi ziyaret kapsamında Aşkabat'ta bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, burada Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya geldi. Görüşmede Güney Kore'nin "K- İpek Yolu İşbirliği" girişimi için birlikte çalışmayı içeren ortak bildiri kabul edildi.

Girişim, Yoon yönetiminin Güney Kore'nin yenilikçi kabiliyetlerini Orta Asya'nın kaynakları ve kalkınma potansiyeli ile birleştirmeye odaklanan bölgesel stratejisini yansıtıyor.

İki lider, çeşitli alanlarda "karşılıklı yarar sağlayan" ortaklığı derinleştirme konusunda mutabık kaldı ve Kore Yarımadası'ndaki güvenlik durumu ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yoon ve Berdimuhammedov, enerji ve altyapı projelerinde işbirliği yapmanın ve altyapı, gemi inşası, kamu sağlığı ile iklim değişikliği de dahil olmak üzere yeni alanlarda işbirliğini genişletmenin yollarını ele aldı.

Türkmenistan'dan "K-İpek Yolu İşbirliği" girişimine destek

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Yoon, "İki ülke arasındaki işbirliğine yön veren enerji ve tesis sektöründe işbirliğini daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Berdimuhammedov ise "K-İpek Yolu İşbirliği" girişimini destekleyerek Aşkabat'ın Seul ile yakın işbirliği yapacağını söyledi.

Türkmenistan ve Güney Kore'nin, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan kıtalararası bir ulaşım güzergahının oluşturulmasında kapsamlı işbirliği için önemli bir potansiyel gördüğünü vurgulayan Berdimuhammedov, enerji sektöründe işbirliğini genişletmeye yönelik karşılıklı ilgiyi teyit ettiklerini kaydetti.

Berdimuhammedov, Güney Kore'nin gelecek yıl kendisiyle Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan dahil olmak üzere beş Orta Asya ülkesinin liderlerinin katılacağı bir zirve düzenlemesini destekledi.

Enerji projeleriyle işbirliği derinleşiyor

Dünyanın en büyük dördüncü ham petrol ve doğal gaz alıcısı Güney Kore, dünyanın en büyük dördüncü doğal gaz rezervine sahip Türkmenistan ile enerji projeleri ve kaynakların geliştirilmesi için işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında kapsamlı bir ekonomik işbirliğinin önünü açacak olan "Ticaret ve Yatırım Teşvik Çerçevesi (TIPF)" imzalanırken Türkmenistan geçen yıl Özbekistan ve Kazakistan'ın ardından bu tür bir anlaşma imzalayan üçüncü Orta Asya ülkesi oldu.

İki liderin huzurunda TIPF ile gaz sahası ve kimyasal tesis işbirliği anlaşmaları dahil olmak üzere, 8 işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

Çeşitli anlaşmalar imzalandı

Ayrıca iki ülke hükümetleri arasında finans kurumları, hastane, altyapı ve kentsel gelişim işbirliği alanlarında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

"Hyundai Engineering Co" şirketi, Türkmenistan'ın devlet şirketi Türkmengaz ile Galkınış gaz sahasındaki dördüncü desülfürizasyon tesisi için bir çerçeve anlaşma imzaladı. Bu, Koreli şirketin 2009 yılındaki anlaşmanın ardından imzaladığı ikinci anlaşma oldu.

Hyundai Engineering ayrıca Türkmenistan'da devlete ait kimya şirketi ile Kiyanly Polimer Fabrikasının yeniden faaliyete geçmesi ve projenin teknik denetim odaklı ilk aşamasının yönetilmesi için bir işbirliği anlaşması yaptı.

Görüşmelerde ayrıca Koreli şirketler, Türkmenistan'ın batısındaki Balkan vilayetine bağlı Kıyanlı'da üre ve amonyak gübre üretim tesisi inşa etme projesi için teklif verdi. İki Koreli şirketin yapması beklenen toplam sözleşmelerin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Güney Kore, Çin'in sıkı ihracat kontrolleri ve istikrarlı tedarik konusunda artan endişeler nedeniyle dizel araçlardaki emisyonları azaltmak ve tarımsal gübre üretmek için kullanılan bir tür nitrojen olan üre ithalat kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor.

Bu kapsamda Koreli şirketlerin Türkmenistan'daki büyük ölçekli inşaat ve tesis projelerine teklif vermelerine yardımcı olmak amacıyla iki ülke mali işbirliği çerçevesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı.

Türkmenistan'a 10 yılda 3. ziyaret

Yoon, üç ülkeyi kapsayan Orta Asya turunun ilk ayağında Türkmenistan'a gelmişti. Yoon, Türkmenistan'ın ardından Özbekistan ve Kazakistan'ı da ziyaret edecek.

Bu, 2014 ve 2019'daki ziyaretlerin ardından Güney Kore'den devlet başkanı düzeyinde Türkmenistan'a yapılan üçüncü ziyaret oldu. İki ülke 1992 yılında diplomatik ilişkiler kurdu ve 2008 yılında karşılıklı ortaklık oluşturdu.