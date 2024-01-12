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Güney Koreli Sanatçılar, Parazit Filminin Başrol Oyuncusu Lee Sun-kyun'un Ölümü İçin Soruşturma Talep Ediyor - Son Dakika
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Güney Koreli Sanatçılar, Parazit Filminin Başrol Oyuncusu Lee Sun-kyun'un Ölümü İçin Soruşturma Talep Ediyor

Güney Koreli sanatçılar, Oscar'da birçok ödül alan Parazit filminin başrol oyuncusu Lee Sun-kyun'un ölümüyle ilgili kapsamlı bir soruşturma talep ediyor. Lee'nin ölümüyle ilgili uyuşturucu iddiaları ve soruşturmanın medyaya sızdırılıp sızdırılmadığı konusunda açıklama isteyen sanatçılar, yetkilileri bilgilerin güvenliğiyle ilgili sorunları araştırmaya çağırıyor.

Güney Koreli Sanatçılar, Parazit Filminin Başrol Oyuncusu Lee Sun-kyun\'un Ölümü İçin Soruşturma Talep Ediyor
12.01.2024 - 14:16,
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Güney Koreli sanatçılar, Oscar'da "En iyi film" başta olmak üzere çok sayıda ödül alan "Parazit" filminin başrol oyuncularından Lee Sun-kyun'un ölümüne ilişkin "kapsamlı" bir soruşturma talep etti.

Parazit filminin yönetmeni Bong Joon-ho'nun da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, düzenledikleri basın toplantısında Lee'nin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Televizyonda da yayımlanan basın toplantısında, sanatçılar Lee'nin "uyuşturucu kullandığı" iddiaları ile soruşturmayla ilgili bilgilerin polis tarafından uygunsuz bir şekilde medyaya sızdırıp sızdırılmadığına ilişkin açıklama talep etti.

Lee'nin ölümünden önce "adının lekelendiği" ifade edilen toplantıda, "İlgili yetkilileri, polis soruşturmasında bilgilerin güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını kapsamlı olarak araştırmaya çağırıyoruz." denildi.

Ölümünden önce Lee'ye ilişkin uyuşturucu kullandığı iddiaları gündeme gelmiş ve soruşturma açılmıştı.

Lee'nin ölümü

Polis yetkilileri 27 Aralık 2023'te, oyuncunun Waryong Parkı'nın yakınlarındaki bir araçta cansız bedenini bulmuştu. Polis, 48 yaşındaki oyuncunun aracının ön kısmında kömür parçası bulunduğunu bildirmişti.

Parazit filminin başarısı

Güney Kore yapımı "Parazit" 2020'de, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak "En iyi film" ödülüyle Oscar tarihine geçmişti.

Film, yönetmeni Bong Joon-ho'ya "En iyi yönetmen" ödülünü getirirken, "En iyi uluslararası film" ve "En iyi orijinal senaryo" ödüllerini toplayarak büyük bir başarı kazanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Güney Koreli Sanatçılar, Parazit Filminin Başrol Oyuncusu Lee Sun-kyun'un Ölümü İçin Soruşturma Talep Ediyor - Son Dakika
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