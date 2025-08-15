Güney Marmara Feribot Seferleri İptal - Son Dakika
Güney Marmara Feribot Seferleri İptal

15.08.2025 22:33
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'deki feribot seferleri iptal edildi.

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara ile Güney Marmara Adalar hattında yarınki feribot seferleri yapılamayacak.

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 16 Ağustos Cumartesi Narlı-Marmara hattında, Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan 11.00 ve 17.45, Narlı-Balıklı- Avşa hattında Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan 14.30, Güney Marmara Adalar hattında Marmara'dan saat 16.00, Avşa'dan 16.45, Balıklı'dan 17.45, Erdek'ten saat 19.15 kalkışlı tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Avşa'dan saat 06.00 seferinin saatine uygun yapılacağı, Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin ise Balıklı, Marmara ve Avşa Adası şeklinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA

22:13
20:32
