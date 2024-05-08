Güney Sudan'da 1,3 Milyon Mülteci Evine Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Sudan'da 1,3 Milyon Mülteci Evine Döndü

Güney Sudan\'da 1,3 Milyon Mülteci Evine Döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Güney Sudan'da son 6 yılda 1,3 milyon mültecinin evine döndüğünü açıkladı. Güvenlik sorunları nedeniyle gerçekleşen geri dönüşlerde çoğunlukla Sudan ve Etiyopya'dan gelen mülteciler bulunuyor. Bölgede hala 2,2 milyon Güney Sudanlı mülteci yaşamaktadır.

08.05.2024 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Güney Sudan'da son 6 yılda 1,3 milyon mültecinin evine döndüğünü açıkladı.

BMMYK'den yapılan açıklamada, Güney Sudanlı mültecilerin durumuna dair bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, son 6 yılda çevre ülkelerde bulunan 1,3 milyon Güney Sudanlı mültecinin evine döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Geri dönüşlerdeki artışın, başta Sudan olmak üzere komşu ülkelerdeki güvenlik sorunları nedeniyle kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, geri dönenlerin çoğunluğunun Sudan ve Etiyopya'dan geldiği belirtildi.

BM verilerine göre, Kenya, Uganda, Sudan, Etiyopya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin de dahil olduğu bölgede 2,2 milyon Güney Sudanlı mülteci olarak yaşıyor.

Sudan'dan bağımsızlığını 2011'de elde eden Güney Sudan, 16 Aralık 2013'teki darbe ve görevden alma iddiasıyla iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren iç savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliği sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, Etiyopya, Bmmyk, Sudan, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Sudan'da 1,3 Milyon Mülteci Evine Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:20 Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:59 Bülent Arıınç, ’’O benim kahramanım’’ demişti Özgür Özel’in şehit cenazesinde telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu’ymuş Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in şehit cenazesinde telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:36 Ayşe Ateş’in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı Ayşe Ateş'in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
21:45 Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 22:44:47. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Sudan'da 1,3 Milyon Mülteci Evine Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement