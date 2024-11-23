Güney Sudan'da Çatışma: 4 Ölü

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Güney Sudan'da ev hapsinde tutulan eski istihbarat şefi Akol Koor Kuc'u korumakla görevli güçler ile onu başka yere götürmek üzere gelen güçler arasında çıkan çatışmada 2'si sivil 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ordu Sözcüsü Lul Ruai Koang, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuc'un evine konuşlanan güçler ile onu diğer evine götürmek için gelenler arasındaki çatışmanın bir "yanlış anlaşılma"dan kaynaklandığını söyledi.

Koang, çıkan çatışmada 2'si sivil 4 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kuc'un Jebel'de ordu tarafından ek koruma altına alınacağını belirten Koang, bölge sakinlerine sakin olmaları çağrısında bulundu.

Koang, bir daha silahlı çatışmanın olmayacağı konusunda da güvence verdi.

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında, yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından ülke iç savaşa sürüklendi.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit, ekim ayında Kuc'u 2011'den beri sürdürdüğü istihbarat başkanlığı görevinden almıştı.

Mayardit, Kuc'u güvensizliğin yaygın olduğu memleketi Warrup Eyaletine vali olarak atamıştı ancak Kuc, göreve başlamadan önce görevden alınarak ev hapsine alınmıştı.