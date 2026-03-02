Güney Sudan'da silahlı saldırı: 169 ölü - Son Dakika
Güney Sudan'da silahlı saldırı: 169 ölü

Haberin Videosunu İzleyin
Güney Sudan\'da silahlı saldırı: 169 ölü
02.03.2026 16:24
Güney Sudan\'da silahlı saldırı: 169 ölü
Güney Sudan'ın Ruweng Bölgesi'nde düzenlenen saldırıda 169 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var.

Güney Sudan'ın Ruweng İdari Bölgesi'ndeki Abiemnom ilçesine düzenlenen silahlı saldırıda 169 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Bölgenin Enformasyon Bakanı James Monyluak Mijok, AA muhabirine, dün Birlik Eyaleti'nden gelen düzinelerce silahlı gencin Ruweng İdari Bölgesi'ndeki Abiemnom ilçesinde pazar meydanlarını ve evleri ateşe verdiğini söyledi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Mijok, aralarında 2 üst düzey yetkilinin de bulunduğu, 169 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını belirtti. Ordunun saldırganları bölgeden çıkardığını aktaran Mijok, Abiemnom ilçesi yetkililerinin şu anda bölgenin tam kontrolünü ele geçirdiğini ifade etti. Saldırıyı kınayan Mijok, Birlik Eyaleti'ne "suçluları adalete teslim etmesi" çağrısında bulundu.

Ruweng İdari Bölgesi Hükümeti, saldırının ardından 3 günlük "yas" ilan etti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güney Sudan, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

