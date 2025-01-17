Güney Sudan'da Sokağa Çıkma Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Sudan'da Sokağa Çıkma Yasağı

Sudanlılara karşı protestolar sonrası Güney Sudan'da 18.00-06.00 sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

17.01.2025 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Sudan'da, dün Sudanlılara karşı yapıldığı ileri sürülen protestolar sırasında yaşanan "şiddet ve yağmalama" olaylarının ardından 18.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Polis Şefi Abraham Peter Manyuat, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, güvenliği sağlamak ve kamu mallarına zarar gelmesini önlemek amacıyla 18.00 ile 06.00 saatleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci bir emre kadar uygulamada kalacağını söyledi.

Akşam saatlerinde düzenlenen protestoların Sudan'daki olaylarla ilgili olmadığını ve suçlular tarafından organize edildiğini savunan Manyuat, vatandaşların güvenliğini sağlamak için halk ve polis arasında işbirliği çağrısında bulundu.

Manyuat, yerleşim bölgelerindeki eczaneler ve küçük marketlerin, insanların temel hizmetlere ulaşabilmesi için 24 saat açık kalacağını ancak ana market ve depoların, "yağmalanma veya yakma" girişimlerine karşı tedbir amaçlı kapalı olacağını bildirdi.

Sokağa çıkma yasağının etkilerinin yakından takip edileceğini kaydeden Manyuat, vatandaşlara, karşılaştıkları suç faaliyetlerini güvenlik güçlerine rapor etme çağrısı yaptı.

Polis Şefi Manyuat, polisin, kamu güvenliğine zarar veren hiçbir ihlali tolere etmeyeceğini ve faillerle yasaya göre ilgileneceğini vurguladı.

Güney Sudan'ın başkenti Juba başta olmak üzere, dün akşam saatlerinde, Sudanlılara ait dükkanların yağmalanması ve tahrip edilmesi sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı ileri sürülüyor.

Olaylarda ayrıca Sudanlılara ait 3 evin yakıldığı iddia ediliyor.

Sudan ordusu, 11 Ocak'ta, ülkenin tahıl ambarı Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'yi, 21 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) almıştı.

Sosyal medyada, ordu mensuplarının ve müttefik güçlerin Güney Sudanlı kişileri öldürdüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı.

Ordu, Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'de yaşanan olayların münferit olduğunu ve durum hakkında soruşturmalar başlattığını bildirmişti.

Bu durum, çatışmalardan dolayı Güney Sudan'a geçen yüz binlerce Sudanlının güvenliği konusunda endişelere yol açmıştı.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, iddia edilen olaylarla ilgili olarak bu hafta başında Sudan büyükelçisini çağırmış, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ise sükunet çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sokağa Çıkma Yasağı, Yerel Yönetim, Güney Sudan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Şiddet, Hukuk, Polis, sudan, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Sudan'da Sokağa Çıkma Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:45:23. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Sudan'da Sokağa Çıkma Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.