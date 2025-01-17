Güney Sudan'da Sokağa Çıkma Yasağı

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Güney Sudan'da, dün Sudanlılara karşı yapıldığı ileri sürülen protestolar sırasında yaşanan "şiddet ve yağmalama" olaylarının ardından 18.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Polis Şefi Abraham Peter Manyuat, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, güvenliği sağlamak ve kamu mallarına zarar gelmesini önlemek amacıyla 18.00 ile 06.00 saatleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci bir emre kadar uygulamada kalacağını söyledi.

Akşam saatlerinde düzenlenen protestoların Sudan'daki olaylarla ilgili olmadığını ve suçlular tarafından organize edildiğini savunan Manyuat, vatandaşların güvenliğini sağlamak için halk ve polis arasında işbirliği çağrısında bulundu.

Manyuat, yerleşim bölgelerindeki eczaneler ve küçük marketlerin, insanların temel hizmetlere ulaşabilmesi için 24 saat açık kalacağını ancak ana market ve depoların, "yağmalanma veya yakma" girişimlerine karşı tedbir amaçlı kapalı olacağını bildirdi.

Sokağa çıkma yasağının etkilerinin yakından takip edileceğini kaydeden Manyuat, vatandaşlara, karşılaştıkları suç faaliyetlerini güvenlik güçlerine rapor etme çağrısı yaptı.

Polis Şefi Manyuat, polisin, kamu güvenliğine zarar veren hiçbir ihlali tolere etmeyeceğini ve faillerle yasaya göre ilgileneceğini vurguladı.

Güney Sudan'ın başkenti Juba başta olmak üzere, dün akşam saatlerinde, Sudanlılara ait dükkanların yağmalanması ve tahrip edilmesi sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı ileri sürülüyor.

Olaylarda ayrıca Sudanlılara ait 3 evin yakıldığı iddia ediliyor.

Sudan ordusu, 11 Ocak'ta, ülkenin tahıl ambarı Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'yi, 21 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) almıştı.

Sosyal medyada, ordu mensuplarının ve müttefik güçlerin Güney Sudanlı kişileri öldürdüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı.

Ordu, Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'de yaşanan olayların münferit olduğunu ve durum hakkında soruşturmalar başlattığını bildirmişti.

Bu durum, çatışmalardan dolayı Güney Sudan'a geçen yüz binlerce Sudanlının güvenliği konusunda endişelere yol açmıştı.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, iddia edilen olaylarla ilgili olarak bu hafta başında Sudan büyükelçisini çağırmış, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ise sükunet çağrısında bulunmuştu.