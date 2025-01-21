Güney Sudan'da Sudanlılara Yönelik Şiddet Olayları

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Güney Sudan'da, Sudanlılara karşı yapıldığı ileri sürülen protestolar sırasında yaşanan "şiddet ve yağmalama" olaylarında 16 Sudanlının hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Sudan Polisinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde yaşanan olaylarda 16 Sudanlının yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, polisin Sudan halkını korumak amacıyla pazar yerleri ve yerleşim alanlarında devriyeye devam edeceği belirtildi.

Güney Sudan'ın başkenti Juba başta olmak üzere, 16 Ocak'ta, Sudanlılara ait dükkanların yağmalandığı ve tahrip edildiği olaylar meydana gelmişti.

Bu olaylar sonrasında Güney Sudan hükümeti, 17 Ocak'ta, ülke genelinde, 18.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağını getirdi.

Sudan ordusu, 11 Ocak'ta, ülkenin tahıl ambarı Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'yi, 21 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) almıştı.

Sosyal medyada, ordu mensuplarının ve müttefik güçlerin Güney Sudanlı kişileri öldürdüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı.

Ordu, Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'de yaşanan olayların münferit olduğunu ve durum hakkında soruşturmalar başlattığını bildirmişti.

Bu durum, çatışmalardan dolayı Güney Sudan'a geçen yüz binlerce Sudanlının güvenliği konusunda endişelere yol açmıştı.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, iddia edilen olaylarla ilgili olarak geçen hafta Sudan büyükelçisini çağırmış, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ise sükunet çağrısında bulunmuştu.