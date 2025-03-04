Güneydoğu Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Bedirhanoğlu: "bir Dönem Kapanıp Yeni Bir Dönem Açılıyor. Geçmişe Takılıp Kalamayız"

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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Güneydoğu Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, "Kürt meselesinde tarihi ve çok kritik bir dönemeçte bulunulduğunu" ifade ederek, "Bir dönem kapanıp yeni bir dönem açılıyor. Böylesine kritik zamanlarda dar ve kısır siyasi ve şahsi hesaplara kapılamayız. Geçmişe takılıp kalamayız. Gün, barış dolu geleceği kurmanın ve demokratik standartlarımızı yükseltmenin günüdür" dedi.

Güneydoğu Sanayici İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "Tüm guruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Başlayan bu yeni süreçten memnuniyet duyduklarını, Kürt meselesinde tarihi ve çok kritik bir dönemeçte olunduğunu" bulunduğunu ifade eden Bedirhanoğlu, "1 Ekim'den bu yana hepimizi şaşırtan ve bir o kadarda umutlandıran bir sürecin başlangıcına tanıklık ettik. Sayın Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve sayın Cumhurbaşkanı'nın güçlü desteğiyle bu girişimin muhataplarınca da karşılık bularak kuvvetlendiğine tanıklık ettik. Yine bu girişimin mecliste temsil edilen, siyasi partilerinin büyük çoğunluğunun destek vermesinden de büyük memnuniyet duyduk" diye konuştu.

"40 yılı aşkın bir süredir devam eden çatışmalı süreci bitirmenin eşiğindeyiz"

"Yeni sürecin başlamasıyla 40 yıldır süren çatışma ortamını bitirme eşiğine geldiğini" vurgulayan Bedirhanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"PKK Lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025'te örgütüne silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısında bulundu. PKK ise Öcalan'ın çağrısını içeriğine tamamen katıldığını, çağrının gereklerine uyacağını ve çağrıyı uygulayacağını duyurdu. Kuşkusuz bu gelişmeler tarihi öneme sahiptir. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan da, Öcalan'ın çağrısından ve PKK'nin verdiği cevaptan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kısa sürede yaşanan bu müspet gelişmeler, Kürt meselesinde son derece mühim bir kavşakta olduğumuza işaret ediyor. 40 yılı aşkın bir süredir devam eden çatışmalı süreci bitirmenin eşiğindeyiz. GÜNSİAD olarak, Her zaman bütün sorunların demokratik siyaset içinde, demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesini savunduk ve savunuyoruz. Halkın taleplerini karşılamanın ve yaşadığı güçlükleri aşmanın, ancak demokratik mekanizmalarla mümkün olacağına inandık, inanıyoruz. Demokratik yol ve yöntemlerin dışında hiçbir şeye itibar etmedik, etmiyoruz."

"Süreci güçlü bir şekilde yürekten destekliyoruz"

"Silahları devreden çıkaracak, şiddetin defterini kapatacak ve Kürt meselesini silah ve çatışmalardan arındıracak ve demokratik siyasetin bir konusu haline getirecek bu süreci daha öncede ifade ettiğimiz gibi güçlü bir şekilde yürekten destekliyoruz" diyen Bedirhanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a ve muhalefet parti liderlerini teşekkürlerini ileterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ölümlerin son bulması, barışın inşası ve ülkemizin hak ettiği huzur ve refaha kavuşması için, dün olduğu gibi bugün ve yarın da her türlü desteği ve yardımı sunmaya hazır olduğumuzun altını da çiziyoruz. Her bir insanımız için hayati bir önem arz eden bu süreçte, başta sürecin tarafları olmak üzere, herkesin sorumlulukla hareket etmesini, dönemin ruhuna uygun yapıcı bir dil kullanmasını, farklı toplumsal kesimlerin hassasiyetlerini gözetmesini ve barışçıl bir tavrın bütün faaliyetlerine hakim kılmasını bekliyoruz. Bilhassa Kürt toplumunun bütün aktörlerini, silahların susmasını sağlayacak bu sürece sahip çıkmaya ve destek vermeye çağırıyoruz. Bugün Kürt meselesini silahtan ve şiddetten arındırmak için tarihi bir fırsata sahibiz. Bu fırsatın ortaya çıkmasına ve güçlenmesine katkıda bulunan sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Öcalan'a; olumlu bir duruşla sürecin mesafe almasını sağlayan muhalefet partilerinin kıymetli liderlerine; sürecin tahkimi için inisiyatif alan Sayın Mesud Barzani'ye, Neçirvan Barzani'ye, Mesrur Barzani'ye, Bafıl Talabani ve Kubat Talabini'ye teşekkür ederiz.

Bir dönem kapanıp yeni bir dönem açılıyor. Böylesine kritik zamanlarda dar ve kısır siyasi ve şahsi hesaplara kapılamayız. Geçmişe takılıp kalamayız. Gün, barış dolu geleceği kurmanın ve demokratik standartlarımızı yükseltmenin günüdür. Biz GÜNSİAD olarak; barışa omuz vermeyi en büyük vazife olarak addediyor, bu bilinç ve sorumlulukla hareket edeceğimizi saygıyla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."