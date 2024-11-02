Güneydoğu'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Güneydoğu'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, yarın Güneydoğu'da kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur bekliyor.

02.11.2024 13:49
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdülüğü (MGM), yarın sabah saatlerinden itibaren, yurdun Güneydoğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın yurdun Güneydoğu kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor. Mardin'in güneyi ve Şırnak'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak; Batman, Siirt, Bitlis, Hakkkari ve Van çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak. Yağışların, Van'ın güneyinin, Hakkari'nin kuzeyinin ve Şırnak'ın doğusunun yüksek dağlık kesimlerinde (2000 metre üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı  tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Kaynak: ANKA

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