İstanbul Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında göçük meydana geldi. Yıkım sırasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kalan işçi için göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Güngören'de Yıkım Sırasında İşçiler Göçük Altında Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?