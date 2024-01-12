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GÜNGÖREN'de bina yıkımı sırasında yan binanın duvarında hasar oluştu - Son Dakika
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GÜNGÖREN'de bina yıkımı sırasında yan binanın duvarında hasar oluştu

GÜNGÖREN'de yapılan bir bina yıkımı sırasında yan binanın duvarında hasar meydana geldi. Hasarın olduğu dairede eşyalar zarar gördü. Müteahhit ve belediye tarafından çalışma başlatıldı. Daire sahibi mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.

12.01.2024 - 11:24,  Güncelleme: 11:27
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GÜNGÖREN'de bina yıkımı sırasında yan binanın duvarında hasar oluştu. Hasarın oluştuğu dairenin içi molozlarla kaplandı. Koltuklar yırtılıp, sandalyeler kırıldı. Konuyla ilgili binanın müteahhidi ve belediye tarafından çalışma başlatıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Güngören Haznedar Bahçe Sokak'ta gerçekleşti. Kentsel dönüşüm için yapılan yıkım sırasında yan binanın duvarında hasar oluştu. Hasarın oluştuğu duvara ait dairenin içerisinden bakıldığında dışarısı görünüyordu. Hasar sadece duvarda değil, odanın içerisindeki eşyalarda da meydana geldi. Koltuklar yırtıldı, sandalyelerin ayakları kırıldı. Daire sahibi Mukaddes Doğuş o saatte evde değildi. Eve geldiğinde duvarın yıkılmış ve her tarafın toz içinde olduğunu gördü. Olay sonrası müteahhiti çağırdı. Müteahhit geldiğinde bütün mağduriyetin giderileceğini söyledi. ve duvarın örülmesi için usta çağırdı. Bu sırada konuyla ilgili İlçe Belediye ekipleri de çalışmalar başlattı. Ustalar uzun uğraşlar sonrası duvarı yeniden ördü. Daire sahibi Mukaddes Doğuş, duvar örülse de zarar gören eşyalarını kullanamadığı için dairesinde oturamıyor. Eşyalarının yenilenmesini bekliyor.

"BÜTÜN MOLOZLAR KOLTUKLARA DÜŞMÜŞTÜ"

Daire sahibi Mukaddes Doğuş, "Dün sabah oldu. Binanın yıkılacağını söylediler. Ben de onun için sabah çocuğumun evine gittim. Orada torunuma bakıyordum. Akşamüstü eve geldiğimde her taraf kırık, her taraf berbattı. Müteahhitle konuştuk durumu. Herşeyi ayarlayacağını söyledi. Bir sorun yok dedi. Manzara kötüydü. Bütün molozlar koltuklara düşmüştü. Bütün duvar yıkılmıştı. Her taraf berbat durumdaydı. Kapılar da açık olduğu için her taraf toz olmuştu. Gece saat 23.00'e kadar temizlik yaptım. Mağduriyetimiz giderildi. Müteahhitle anlaşma yaptık; yapacağız dedi. " şeklinde konuştu.

"HERKESİN MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ"

Yıkılan binanın müteahhidi Mehmet Çağrı, "Burada iki eski binanın tuğlalarının birbirine yapışması sonucu yıkım esnasında tuğlaların kopması sorunu var. İçeriye biraz moloz girmiş, temizlenmiştir, duvar örülmüştür. Vatandaşın mağduriyeti giderilmiştir. Bu yıkımdan dolayı herkesin mağduriyeti giderildi. Burada mağdur olan kimse de yok. Gayet güzel bir yıkım oldu. Sonuç görüldüğü gibi bu. Şimdi bu binalarda arada köpük olmadığı müddetçe betonlar birbirlerine yapışıp kaynayabiliyor. Bu sefer söküm esnasında birbirlerini koparabiliyor. Burada da ufak bir parça kopmuştur. Başka da bir sıkıntı yoktur" şeklinde konuştu.

GÜNGÖREN\'de bina yıkımı sırasında yan binanın duvarında hasar oluştu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: GÜNGÖREN'de bina yıkımı sırasında yan binanın duvarında hasar oluştu - Son Dakika
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