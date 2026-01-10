Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı - Son Dakika
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı

10.01.2026 08:11
Suriye'nin Halep ilinde günlerdir Suriye ordusu ile çatışan YPG, Şeyh Maksud mahallesinden çekiliyor. YPG güçleri Fırat'ın doğusuna çekilmesi yönündeki uluslararası teklifi kabul ettiğini açıkladı.

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı. Gece boyunca süren çatışmalar sürerken YPG güçlerini Fırat'ın doğusuna çekilmeyi kabul etti.

ÖNCE TAHLİYEYİ KABUL ETTİLER, SONRA ATEŞ AÇTILAR

Suriye ordusu, önceki gün başlattığı operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde büyük ölçüde hakimiyet sağlamıştı. Suriye Savunma Bakanlığı, örgütün Halep kentini terk ederek Fırat Nehri'nin doğusuna tahliyesini istemişti. Sabah saatlerinde çok sayıda otobüs Fırat Nehri'nin doğusuna yapılacak tahliye için terör örgütünün sıkıştığı Şeyh Maksud Mahallesi girişine gelmişti. Tahliye uzlaşısını kabul eden terör örgütü YPG/SDG'den bazı unsurlar, güvenlik güçlerine ateş açmıştı.

İKİNCİ KEZ SÜRE VERİLMİŞTİ

Suriye ordusu dün çatışmaların durmasının ardından PKK-YPG-SDG üyelerine Halep'in Şeyh Maksut mahallesini boşaltmaları için bugün öğle saatlerinde ikinci kez süre verdi. Suriye ordusunun, Şeyh Maksut mahallesindeki sivillerin tahliyesi için yerel saatler 16.00 ile 18.00 arasında insani koridor açacağı bildirildi. Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG unsurlarının Halep'teki Şeyh Maksut Mahallesi'nden çıkmayı reddettiği ve çatışmayı sürdürmekte ısrar ettiği öne sürüldü.

YPG ÇEKİLMEYİ KABUL ETTİ

Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, her iki tarafla da ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Savaş yeni başladı ve durmasını istiyoruz" dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Şam'da 620 milyon Euro'luk yardım paketini açıklarken Halep'teki çatışmalardan endişe duyduklarını ve acil diyalog gerektiğini vurguladı. Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları telefon görüşmesi gerçekleştirerek "tehditlere karşı ortak koordinasyon" mesajı verdi. Bu açıklamaların ardından YPG güçleri Fırat'ın doğusuna çekilmeyi kabul etti.

Yapılan açıklamada, "Her iki mahallenin sakinleri için yerel bir Kürt koruma gücünün ve yerel bir meclisin varlığının garanti edilmesi şartına bağlı" olarak çekilmeyi kabul ettikleri belirtildi.

ÇATIŞMALAR 6 OCAK'TAN BU YANA SÜRÜYOR

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu açıklamıştı.

Güncel, Suriye, YPG

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    iyilikle olmuyorsa zorla olacak bu iş 61 19 Yanıtla
  • eses1083 eses1083:
    Temizleyin hepsini niye yol vericeksiniz 46 13 Yanıtla
  • M. YURT M. YURT:
    ayrı bir yerel koruma gücü olamaz. devletin tek koruma güvü olur. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
