Günlük Gelişmeler: Sanayi Enerji Tüketimi ve Politika Toplantıları - Son Dakika
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Günlük Gelişmeler: Sanayi Enerji Tüketimi ve Politika Toplantıları

TÜİK, 2023 sanayi sektörü enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında milletvekilleri İstanbul'da toplanacak. Ayrıca Gaziantep FK - Göztepe maçı Süper Lig'in 11. haftasına başlayacak ve Esenyurt'taki siyasi gelişmeler takip ediliyor.

01.11.2024 09:04  Güncelleme: 12:12
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10.00 - TÜİK, 2023 yılı sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - CHP grubu, milletvekillerinin katılımıyla basına kapalı olarak Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında İstanbul'da toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

19.00- Emek ve Demokrasi Güçleri, "Esenyurt Halkının iradesini savunacağız" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Gaziantep FK - Göztepe maçıyla başlayacak. (GAZİANTEP)

- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması, görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (İSTANBUL - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Günlük Gelişmeler: Sanayi Enerji Tüketimi ve Politika Toplantıları - Son Dakika

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