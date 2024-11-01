10.00 - TÜİK, 2023 yılı sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)
11.00 - CHP grubu, milletvekillerinin katılımıyla basına kapalı olarak Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında İstanbul'da toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
19.00- Emek ve Demokrasi Güçleri, "Esenyurt Halkının iradesini savunacağız" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
20.00- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Gaziantep FK - Göztepe maçıyla başlayacak. (GAZİANTEP)
- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması, görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (İSTANBUL - ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › Günlük Gelişmeler: Sanayi Enerji Tüketimi ve Politika Toplantıları - Son Dakika
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