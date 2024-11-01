Günlük Gelişmeler: Sanayi Enerji Tüketimi ve Politika Toplantıları

Güncel

10.00 - TÜİK, 2023 yılı sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - CHP grubu, milletvekillerinin katılımıyla basına kapalı olarak Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında İstanbul'da toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

19.00- Emek ve Demokrasi Güçleri, "Esenyurt Halkının iradesini savunacağız" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Gaziantep FK - Göztepe maçıyla başlayacak. (GAZİANTEP)

- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması, görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (İSTANBUL - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…