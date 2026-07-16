Anka Haber Ajansı 16 Temmuz Perşembe Gündemi

09.30 - Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu 31 sanıklı Büyükçekmece Davası'nın görülmesine, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. (İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat ve hizmet üretim, haziran ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

11.30 - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenlerin Bolu Adliyesi önünden başlattığı yürüyüşe Kahramankazan ilçesinde destek verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Dikmen Yerleşkesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Tutuklanan ÇHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan, şube üyeleri Avukat Yunusemre Işık ve Avukat Doğa İncesu için Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - TBMM Dışişleri Komisyonu'nda üç kanun teklifi görüşülecek. (ANKARA)

14.00 - AK Partili Ahmet Alperen Aydın'ın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü'ye yönelik sözleri, Mudanya Mütareke Meydanı'nda protesto edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MUDANYA)

14.15 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda X, Google, Meta ve Tiktok şirketlerinin temsilcileri sunum yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - TBMM Adalet Komisyonu'nda Çoçuk Koruma Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

17.00 - CHP Gençlik Kolları, Çankaya Belediyesi önünde Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

20.00 - CHP'liler Silivri'de "Geçim, Özgürlük, Adalet, Seçim" yürüyüşü düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da temaslarda bulunacak. (KİEV)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...