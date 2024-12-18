Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Gürak, 16'ncı Türkiye-Azerbaycan Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında Ankara'da bulunan Gurbanov ile görüştü.
Son Dakika › Güncel › Gürak ve Gurbanov Ankara'da Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?