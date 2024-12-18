Gürak ve Gurbanov Ankara'da Görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Gürak, 16'ncı Türkiye-Azerbaycan Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında Ankara'da bulunan Gurbanov ile görüştü.