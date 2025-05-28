Gurbetçiler İçin Sınırda Hızlı Geçiş Hazırlıkları

1) VALİ SEZER: GURBETÇİ VATANDAŞLARIMIZIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ SÜRELERİNİ AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, yaklaşan Kurban Bayramı'nın ardından tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri başlayacak, Avrupa'daki gurbetçilerin, konforlu bir şekilde ülkeye girmelerini sağlamak için tüm ekiplerin koordinasyon içinde çalıştığını söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Sezer, "İnşallah bu sene geçen seneye göre vatandaşlarımızın giriş ve çıkışlarındaki bekleme sürelerini karşılıklı olarak Yunanistan ve Bulgaristan gümrük tarafıyla da şimdiden toplantılar yaparak, planlamalar yaparak bu dönemleri kısaltmaya ve konforlu bir şekilde giriş ve çıkış sürelerini azaltmaya çalışıyoruz" dedi.

Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin, 22 Haziran itibariyle tatillerini geçirmek üzere gelmeye başlayacağı ana vatan Türkiye'deki ilk durak noktaları Kapıkule Sınır Kapısı'nda, hazırlıklar tamamlandı. Sınır kapısındaki hazırlıkları inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, mülki idare amirleri, gümrük ve kaçakçılık müdürleri ve gümrük ve ticaret işletmeleri temsilcileriyle de toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Sezer, gurbetçi vatandaşların konforlu ve huzur içerisinde ülkelerine girmeleri için çalıştıklarını belirterek, "Bu manada da tabii bütün birimlerimiz büyük bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Bu sene dört kapımızda da yine aktif bir şekilde planlamalar yaptık. Tabii geçen seneden farklı olarak bu sene Bulgaristan'da Schengen vizesi uygulamaya başladı. Dolayısıyla bu sene Bulgaristan'dan gelip Yunanistan tarafına geçip Türkiye'ye gelenlerin sayısında bir artış bekliyoruz. Dolayısıyla bu sene Pazarkule kapımızda bir artış bekliyoruz. Orada gerekli tedbirlerimizi alacağız, oradaki kapasitemizi artıracağız. Bilhassa özellikle geçen sene çıkışlarda Hamzabeyli kapımızı çok yoğun bir şekilde kullandık. Bu sene ilave olarak hem Hamzabeyli hem de İpsala kapımızda dört giriş, dört de çıkışta olmak üzere sekizer tane ilave gişe ve buraya da personel planlaması yapıyoruz. Bu bizim açımızdan çok önemli. Çünkü vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde giriş çıkış yapması için o zamanı bir şekilde planlamaya çalışıyoruz" dedi.

'KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ'

Gurbetçilerin yoğunlukta olduğu dönemde 1550 personelle, 24 saat esasına göre çalışmaların süreceğini dile getiren Sezer, "Gümrükten ilave 139 personel ve emniyetten de ortalama aylık olarak 150'ye yakın takviye personel planlaması yapılarak, burada ilave personellerimizle beraber emniyet ve gümrük 1550'ye yakın personelimiz de burada 24 saat esasına göre çalışmalarımızı yine devam ettireceğiz. Tabii geçen yıl 22 Haziran- 30 Eylül arasında gurbetçi sezonumuzda 1 milyon 396 bin araç gurbetçimizin giriş-çıkışı olmuştu ve araç olarak da 5 milyon 635 bin de yine yolcu giriş ve çıkışı olmuştu. Bu 2023'e göre yüzde 3 civarında bir artış vardı. Bu sene de benzer oranda bir gurbetçi sezonunda beklentimiz var. Yine Kurban Bayramımız geçen yıl ve aynı şekilde bu sene de 112 bin 942 araç giriş-çıkışı olmuş kapılarımızda ve 460 bin de yolcu giriş ve çıkışı var. Bu sene de yine Kurban Bayramı süresince benzer bir hareketliliği burada da bekliyoruz. Özellikle İpsala ve Pazarkule kapılarımızda, bayram nedeniyle ortalama yüzde 30 civarında bir artış söz konusu oluyor normal günlük geçişlere göre. Ona göre kapılarda da planlamalarımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.

'ŞİMDİDEN PLANLIYORUZ'

Sınır kapılarından giriş ve çıkış yapan gurbetçiler için mobil tuvalet ve soğuk içecek ikramlarının da olacağını anlatan Vali Sezer, "Bir diğer konu şimdiden özellikle Pazarkule'deki giriş ve çıkışlarda mobil lavabolar, mobil tuvalet tuvaletleri şimdiden belirledik ve yine vatandaşlarımıza bekleme dönemlerinde soğuk ikram gibi mobil ikram araçlarıyla da su ve benzeri mobil ikramlarımızı da inşallah şimdiden planlıyoruz. İnşallah bu sene geçen seneye göre vatandaşlarımızın giriş ve çıkışlarındaki bekleme sürelerini karşılıklı olarak Yunanistan gümrük tarafıyla ve Bulgaristan gümrük tarafıyla da şimdiden toplantılar yaparak, planlamalar yaparak bu dönemleri kısaltmaya ve konforlu bir şekilde giriş ve çıkış sürelerini azaltmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.